Santa Bárbara do Pará aplica 2ª dose da Astrazeneca nesta quinta

Nesta quinta-feira (21), o município de Santa Bárbara do Pará, na Região Metropolitana de Belém, começa um novo cronograma vacinal anticovid-19. Será com a 2ª dose da Astrazeneca para pessoas de qualquer idade que tomaram a 1ª dose dentro do intervalo de 90 dias (três meses).

Esse mesmo calendário também segue na sexta-feira (22). Das 8h30 às 12h, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.

A Secretaria Municipal de Saúde reforçou que é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência, cartão SUS e carteirinha de vacinação. Menores devem estar acompanhados de responsável legal ou com autorização assinada.

Na terça e nesta quarta-feira (19 e 20), o município executou três calendários: repescagem de 1ª dose da Pfizer para adolescentes de 12 a 17 anos; 2ª dose da Pfizer para quem foi vacinado no intervalo de 60 dias; e 3ª dose da Pfizer para idosos de 70 anos ou mais e pessoas com alto grau de imunossupressão.