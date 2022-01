Santa Bárbara: Confira como fica a vacinação contra covid-19 nesta quarta-feira (19/01)

A vacinação contra a covid-19 no Município de Santa Bárbara do Pará tem continuidade nesta quarta-feira (19), de 8h30 às 12h, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS). Por causa do feriado municipal, as doses não serão aplicadas na quinta e na sexta-feira.

Segundo a Prefeitura Municipal, novas doses da vacina Pfizer Pediátrica estão sendo esperadas para dar continuidade a imunização infantil.

Será aplicada a primeira dose da Pfizer em adolescentes de 12 a 17 anos de idade.

A primeira dose da Pfizer será destinada a pessoas com 18 anos de idade e mais. Serão aplicadas a segunda e a terceira dose de reforço da Pfizer.