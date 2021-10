Santa Bárbara aplicará primeira, segunda e terceira doses de imunizantes nesta segunda (25)

Para esta segunda-feira (25), o município de Santa Bárbara do Pará agendou a aplicação da primeira dose da vacina CoronaVac para pessoa com mais de 18 anos de idade e, ainda, a da segunda dose e da terceira (de reforço) da vacina Pfizer. A imunização ocorrerá nas unidades básicas de Saúde (UBS) do município.

Na terça-feira (26), será aplicada a vacina Pfizer em adolescentes de 12 a 17 anos e também a segunda e terceira doses da Pfizer.

Já na quarta-feira (27), será a vez da aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca para todos aqueles que tomaram a 1° dose nos últimos 90 dias (três meses).

A prefeitura orienta que qualquer pessoa que tenha tomado a primeira dose, dentro do intervalo de 60 dias, também poderá antecipar a segunda dose para completar o esquema vacinal. "Aos nossos idosos, acima de 60 anos, não esqueçam de tomar a 3ª dose (dose de reforço). Isso também vale para pessoas com alto grau de imunosupressão.", comunica a Prefeitura de Santa Bárbara.