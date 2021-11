Santa Bárbara aplica Pfizer nesta segunda-feira, 22

O município de Santa Bárbara do Pará, na Região Metropolitana, disponibiliza a aplicação da Pfizer nesta segunda-feira, 22, dentro do calendário de imunização contra a Covid-19. Serão atendidas com a 1ª dose as pessoas com idades entre 12 e 18 anos. Também será aplicada a 2ª dose a todas as pessoas que estão no prazo para completar o esquema vacinal, inclusive, com a antecipação para quem recebeu a primeira dose dentro do intervalo de 60 dias.

Também haverá a 3ª dose (reforço) para todas as pessoas acima de 50 anos, pessoas com alto grau de imunossupressão e profissionais de saúde.

O atendimento é realizado das 8 às 12 horas, nas unidades básicas de saúde do município.

A Prefeitura de Santa Bárbara divulgou já ter vacinado 76% da população com a primeira dose e 48% com a segunda dose.