Santa Bárbara anuncia vacinação para adolescentes de 16 e 17 anos

Em Santa Bárbara do Pará, na Região Metropolitana de Belém, chegou o momento de convocar os primeiros grupos de adolescentes para a vacinação contra a covid-19. Na próxima quarta-feira (01), a 1ª dose será disponibilizada para quem tem 16 e 17 anos.

A vacinação começa às 8h30 e se estende até 13h, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. A Secretaria Municipal de Saúde reforçou que será utilizado o imunizante da Pfizer, o único liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a imunização de adolescentes.

É necessário apresentar CPF, comprovante de residência, cartão SUS e carteira de vacinação. Também é obrigatório que os menores estejam acompanhados de algum responsável legal no ponto de vacinação. Ainda segundo a Secretaria de Saúde Municipal, não haverá 2ª dose na quarta-feira.

De acordo com o Vacinômetro Municipal, com atualização mais recente feita no domingo (29), Santa Bárbara já aplicou 17.927 doses de anticovid-19, sendo 12.525 de 1ª primeira dose (58,39% da população da cidade) e 5.402 de 2ª dose (25,18% da população da cidade).