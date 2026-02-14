Saída de Belém tem trânsito intenso na BR-316 na manhã de sábado de Carnaval

A movimentação de saída de Belém pela rodovia BR-316 foi intensa na manhã deste sábado (14/2). Quem decidiu seguir pela via para aproveitar o Carnaval precisou enfrentar filas de veículos em alguns pontos como, por exemplo, próximo ao Mercado Central de Ananindeua.

O professor Helder Argolo, de 37 anos, aproveitou o feriado para viaja com a esposa e os dois filhos (um menino de 7 e uma menina de 10 anos). E estavam indo rumo a Curuçá nesta manhã. “A gente enfrentou esse engarrafamento muito intenso. Não esperávamos tudo isso. Mas é ter calma, paramos para comer alguma coisa. E, com calma, vamos chegar ao nosso destino. Vamos aproveitar que as aulas já começaram [dos filhos]. A gente tem um tempinho, uma folguinha para descansar um pouquinho, para repor as energias”, relata Helder.

Já Alda Regina, 50 anos, que viaja com a irmã e a sobrinha, estava a caminho de Irituia e pontuou que a saída da cidade estava bastante congestionada, mesmo sendo fim de semana. “Achei o trânsito bem complicado. Apesar de eu morar aqui em Ananindeua, na fronteira da Marituba, o trânsito é bem complicado para sair. Desde ontem, está bem complicado. Estou indo para Irituia. É mais tranquilo o carnaval lá do que em outro local que é bem movimentado. Eu procuro um local bem mais tranquilo para passar o carnaval e aproveitar”, observa.

De acordo com monitoramento realizado na BR-316, entre esta sexta (13) e domingo (15), cerca de 15% a mais de veículos devem deixar a Região Metropolitana de Belém (RMB), conforme estimativa do Departamento de Trânsito do Estado (Detran). O fluxo intenso de veículos na saída de Belém em direção aos balneários e principais destinos do Carnaval iniciou no final da tarde de sexta-feira (13).

Segundo o diretor técnico-operacional do Detran, Bento Gouvêa, a estimativa é de que aproximadamente 20 mil veículos saiam da capital rumo aos destinos mais procurados durante o período carnavalesco. “Considerando o ano passado, em que o aumento foi de 12%, a tendência é termos de fato um fluxo mais intenso, o que requer maiores cuidados com a segurança da viagem”, destaca.