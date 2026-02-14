Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Saída de Belém tem trânsito intenso na BR-316 na manhã de sábado de Carnaval

Quem decidiu seguir pela rodovia para aproveitar o Carnaval precisou enfrentar filas de veículos em alguns pontos como, por exemplo, próximo ao Mercado Central de Ananindeua

Saul Anjos e Gabriel Pires
fonte

Trecho da BR-316 (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

A movimentação de saída de Belém pela rodovia BR-316 foi intensa na manhã deste sábado (14/2). Quem decidiu seguir pela via para aproveitar o Carnaval precisou enfrentar filas de veículos em alguns pontos como, por exemplo, próximo ao Mercado Central de Ananindeua.

O professor Helder Argolo, de 37 anos, aproveitou o feriado para viaja com a esposa e os dois filhos (um menino de 7 e uma menina de 10 anos). E estavam indo rumo a Curuçá nesta manhã. “A gente enfrentou esse engarrafamento muito intenso. Não esperávamos tudo isso. Mas é ter calma, paramos para comer alguma coisa. E, com calma, vamos chegar ao nosso destino. Vamos aproveitar que as aulas já começaram [dos filhos]. A gente tem um tempinho, uma folguinha para descansar um pouquinho, para repor as energias”, relata Helder.

Já Alda Regina, 50 anos, que viaja com a irmã e a sobrinha, estava a caminho de Irituia e pontuou que a saída da cidade estava bastante congestionada, mesmo sendo fim de semana. “Achei o trânsito bem complicado. Apesar de eu morar aqui em Ananindeua, na fronteira da Marituba, o trânsito é bem complicado para sair. Desde ontem, está bem complicado. Estou indo para Irituia. É mais tranquilo o carnaval lá do que em outro local que é bem movimentado. Eu procuro um local bem mais tranquilo para passar o carnaval e aproveitar”, observa.

De acordo com monitoramento realizado na BR-316, entre esta sexta (13) e domingo (15), cerca de 15% a mais de veículos devem deixar a Região Metropolitana de Belém (RMB), conforme estimativa do Departamento de Trânsito do Estado (Detran). O fluxo intenso de veículos na saída de Belém em direção aos balneários e principais destinos do Carnaval iniciou no final da tarde de sexta-feira (13).

Segundo o diretor técnico-operacional do Detran, Bento Gouvêa, a estimativa é de que aproximadamente 20 mil veículos saiam da capital rumo aos destinos mais procurados durante o período carnavalesco. “Considerando o ano passado, em que o aumento foi de 12%, a tendência é termos de fato um fluxo mais intenso, o que requer maiores cuidados com a segurança da viagem”, destaca.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

carnaval

movimento de saída de belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

POLÍCIA

VÍDEO: Assalto em plena luz do dia é flagrado em parada de ônibus perto do comércio de Belém

Os suspeitos não foram identificados e estão foragidos

29.01.26 8h42

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

'uma delícia'

VÍDEO: Influenciadora Ana Chiyo viraliza ao mostrar cultura e gastronomia de Belém

Vídeo da influenciadora destaca sabores, cultura e encantos de Belém e conquista internautas

21.01.26 15h41

AULAS

Famílias paraenses enfrentam o desafio de ajustar sono e rotina com o fim das férias escolares

Com o fim das férias em boa parte da rede particular, pais e alunos buscam estratégias para ajustar o cronograma e os desafios da adaptação da rotina

18.01.26 13h55

MAIS LIDAS EM BELÉM

CALOUROS

Repescagem UFPA: veja a lista dos convocados na 2ª chamada do Processo Seletivo 2026

A relação completa dos aprovados está disponível no site do Centro de Processos Seletivos (Ceps) e no portal do Centro de Registros e Indicadores Acadêmicos (Ciac)

12.02.26 9h10

LOGENVIDADE

Após completar 100 anos com saúde, paraense de Nova Timboteua relembra histórias de sua vida

Com centernário recém-completado, o aposentado Raimundo Freitas é um exemplo de vitalidade e vida saudável

08.02.26 10h00

aprovados

Sisu 2026: convocação da lista de espera inicia nesta quarta-feira (11)

Mais de 274 mil vagas foram ofertadas em 2026

11.02.26 14h13

ABANDONO

Praças históricas do centro de Belém estão abandonadas e inseguras, denunciam moradores

Na Praça do Relógio, urubus dividem espaço com homens e mulheres em situação de rua

08.02.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda