Saída de Belém tem trânsito intenso de veículos na BR-316

Logo nos primeiros quilômetros da BR-316, um fluxo intenso de veículos já marca a saída de Belém, na manhã deste sábado (24). A procura por balnerários e outros municípios é o principal motivo do aumento do tráfego na rodovia, com a chegada do terceiro final de semana de julho na capital paraense.

Entre os destinos mais buscados pelos veranistas, estão o distrito de Mosqueiro, Salinópolis, Vigia e Marabá, segundo aponta a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda (Sinart).

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e aguarda posicionamento.