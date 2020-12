Saída de Belém já registra trânsito intenso na manhã desta quarta-feira

A saída de Belém para o feriadão de ano novo já registra trânsito intenso na manhã desta quarta-feira (30). A saída de moradores deixando a capital com destino aos balneários deixa o trânsito mais complicado que o normal. O fluxo é muito moroso no trecho das obras de requalificação da BR-316 e obras do BRT Metropolitano. Veja:

O movimento é grande na rodovia, no sentido de saída da capital. E o trecho está engarrafado em Ananindeua, pincipalmente no acesso ao Viaduto do Coqueiro, onde os veículos têm dificuldade para fazer o contorno naquele trevo. Motoristas precisam ter paciência e muita cautela para evitar a ocorrência de acidentes.

A redação integrada segue acompanhando a saída da véspera de feriado em Belém e a prtocura pelos balneários. Acompanhe.