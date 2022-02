Saída de Belém na BR-316 apresenta fluxo tranquilo na manhã desta segunda

A saída de Belém está com fluxo de trânsito bastante tranquilo, na manhã desta segunda-feira (28), no feriadão do Carnaval, na rodovia BR-316, na Região Metropolitana de Belém. Quem precisou pegar estrada desde cedo não teve problemas com congestionamentos, pois a movimentação sossegada é registrada em vários pontos da capital.

De acordo com o Departamento de Trânsito do Pará (Detran-PA), que ficaliza os quilômetros 0 e 18 da rodovia, no turno das 22h do domingo (27) até por volta das 10h desta segunda, não foi registrado nenhum acidente envolvendo veículos. Também dentro deste horário não houve registro de infrações.

Alcoolemia

A alcoolemia continua sendo a principal infração registrada pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran) durante a Operação Carnaval 2022. De acordo com o levantamento parcial do órgão, até o último sábado (26), nos municípios onde ocorre a Operação, 15 pessoas foram presas por dirigir sob o efeito de álcool. Outros 39 condutores foram autuados por combinarem álcool e direção. O município de Salinópolis continua liderando as infrações por alcoolemia, com 10 crimes de trânsito do total de ocorrências.

Para coibir essas infrações, o Detran reforça a fiscalização das rodovias com a Operação Lei Seca. Em Salinópolis, a barreira de fiscalização ocorre diariamente na PA-444 que dá acesso às praias do Atalaia e Farol Velho.

A ação ocorre no retorno dos banhistas das praias, período em que costuma se intensificar flagrantes de pessoas alcoolizadas conduzindo os veículos, colocando em risco a vida de motoristas, passageiros e pedestres. Os agentes aplicam o teste do etilômetro e verificam a documentação do condutor e do veículo. Nas primeiras horas da Lei Seca deste domingo, mais de 20 infrações foram registradas pelas equipes do Detran.

Além da operação realizada na PA, o Detran também está presente na faixa de areia, fiscalizando motoristas que transitam na praia acima de 30 km, velocidade permitida para a área, e fora da demarcação fixada pelas bandeirolas. Todos os cuidados são necessários para evitar acidentes aos banhistas, especialmente as crianças. Dois crimes de trânsito foram flagrados neste fim de semana na fixa de areia, com motoristas apresentando níveis de consumo de álcool acima do permitido.