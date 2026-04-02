Saída de Belém apresenta pontos de congestionamento nesta quinta-feira santa

Um congestionamento se formou na BR-316, sentido de saída de Belém e em trechos da Região Metropolitana, na tarde desta quinta-feira (2). Vários carros de passeio e ônibus seguiam a via nessa quinta-feira santa, quando muitas famílias optam em passar os dias de folga em balneários do Pará para aproveitar o final de semana prolongado pelo feriado da Semana Santa.

Por volta 16h30, a reportagem fotográfica do Grupo Liberal esteve no viaduto do Coqueiro para fazer o registro do fluxo e encontrou um intenso movimento de veículos. No momento estava chovendo, no que também contribui para o congestionamento.

Em nota, o Departamento de Trànsito do Estado (Detran) informa que o trânsito está intenso na BR-316 desde às 15h, a partir do Km 04 e que até o início da noite, não houve registro de acidentes com vítimas na rodovia.