Saída de Belém: acidente de trânsito e fluxo intenso são registrados na BR-316 na manhã deste sábado

A movimentação de saída da Região Metropolitana de Belém rumo a praias e balneários já é intensa nas primeiras horas da manhã deste sábado (9). De acordo com agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Pará, a expectativa é que o grande fluxo continue grande ao longo da manhã.

Um acidente foi registrado pela equipe de O Liberal, próximo ao quilômetro 7 da BR-316. O condutor, visivelmente alcoolizado, única pessoa do veículo, colidiu contra uma mureta de obra do BRT Metropolitano. Ele não se feriu, mas o carro ficou danificado.

Acidente de trânsito na BR-316 (Márcio Nagano / O)

Na sexta-feira (8), a movimentação de saída da cidade já era grande. O Detran informou que, entre o final da tarde e início da noite, a média registrada era de 70 a 80 veículos por minuto. Uma média de cinco acidentes foram registradas, envolvendo batidas leves, sem feridos, apenas com danos materiais. Ainda segundo os agentes, a falta da distância de seguranças entre os veículos é a principal motivação para os acidentes.

Kátia Cruz, agente de fiscalização do Detran, disse que o fluxo intenso deve continuar na manhã deste sábado, mas é esperado que, ao longo da tarde e da noite, o movimento seja menor.

“A expectativa hoje, no sábado, é que o movimento também seja um pouco maior, pela parte da manhã, e geralmente é no mês de julho, mas que tranquilize durante a tarde e, consequentemente, durante a noite”, disse a agente.

Atenção redobrada

A movimentação mais intensa deve retornar na volta dos veranistas. O Detran orienta que a atenção dos condutores seja redobrada.

“No domingo e na segunda-feira, no retorno das pessoas, o fluxo também é maior, então a gente pede atenção dos motoristas, que observem principalmente a distância de segurança, uma das principais causas de acidente de trânsito hoje”, concluiu Kátia Cruz.