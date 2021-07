Saída da Grande Belém tem trânsito lento devido a manifestação na BR-316

A saída dos veranistas as praias e balneários pela BR 316, na manhã deste sábado (17), na altura do km 3 começa com trânsito fluindo normalmente. A partir do quilômetro 17 o trânsito já fica um pouco mais mais intenso e com congestionamento devido ao protesto próximo a Benevides, na entrada de Benfica, onde somente uma pista está disponível para o tráfego.

Quem trabalha com o transporte alternativo e faz viagens Belém-Castanhal reclama da demora para fazer o percurso. Um trabalhador que preferiu não ser identificado observou que "está um caos mais pra frente, por causa do protesto. Não tava passando ninguém antes. O trânsito tá péssimo", disse.

A manifestação encerrou por volta de 10h e o trânsito deve seguir lento até normalização por volta de 12h.