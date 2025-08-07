saiba qual bairro concentra o maior número de quedas de árvores em belém

O bairro de Nazaré é o campeão de quedas de árvores em Belém em 2025, segundo dados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). Entre janeiro e agosto, a capital paraense já registrou 50 ocorrências, número que representa um aumento de 8,7% em relação a todo o ano de 2024 e um salto de 316,6% comparado a 2023.

As estatísticas mostram que sete quedas ocorreram em julho, duas em junho e quatro em maio. A mangueira é a espécie com mais registros, sendo também uma das mais comuns na arborização urbana da cidade.

Para reduzir os riscos, a Semma vem realizando podas e supressões emergenciais nas árvores com risco iminente de queda, além de manter um programa contínuo de vistoria e manutenção. Somente de janeiro a junho de 2025, 1.400 árvores receberam manutenção especializada, 189 foram removidas e mais de 7 mil novas mudas foram plantadas em diferentes bairros.