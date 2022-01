Saiba onde se vacinar na grande Belém nesta terça (18/01)

Belém dará continuidade à vacinação contra a covid-19 nesta terça-feira (18). Além das doses que já estavam sendo aplicadas durante a semana, a primeira dose da vacina Pfizer pediátrica também será aplicada. Para este público foram disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) 17 pontos de vacinação. Os postos funcionarão das 9h às 17h.

Nesta primeira etapa, estão sendo vacinadas, exclusivamente, crianças com comorbidades e deficiência nascidas nos anos de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e nos nascidos até o dia 18 de janeiro de 2017 (5 a 11 anos completos).

Imunização infantil

Os menores de idade devem estar acompanhados pelo responsável legal, que deverá apresentar CPF para registro. Caso a criança tenha CPF e identidade, os documentos também devem ser apresentados. É necessário levar uma cópia do laudo, atestado ou receita médica que comprove a comorbidade ou deficiência permanente e que será retido no ponto de vacinação.

(Thiago Gomes / O Liberal)

Comprovação:

A comprovação da deficiência ou da comodidade pode ser feita pela apresentação de cópia de um dos seguintes documentos: laudo médico; cartões de gratuidade no transporte público que indiquem condição de deficiência; carteira APPD; comprovante do BPC; documentos comprobatórios de atendimento em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência; documento oficial de identidade com a indicação da deficiência ou qualquer outro documento que indique se tratar de pessoa com deficiência e que será retido no ponto de vacinação.

Pontos de vacinação exclusivo para o atendimento de crianças

1. Boulevard Shopping Belém - Estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Reduto;

2. Cassazum. Tv. Perebebuí, 2042, Pedreira;

3. CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso;

4. Escola de Enfermagem da UEPA. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá;

5. Faculdade Cosmopolita. Avenida Tavares Bastos 1313, Marambaia;

6. FIBRA. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré;

7. FUNBOSQUE. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

8. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão;

9. Icoaraci. Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso. Tv. dos Andradas, 1110 - Ponta

Grossa;

10. Icoaraci. SEST SENAT. Av. Augusto Montenegro, 765 - Águas Negras

11. IT Center. Av. Senador Lemos, 3153, bairro da Sacramenta;

12. Mosqueiro. Casa de Endemias de Mosqueiro, Rua Francelina Santos (rua da bateria), Farol;

13. Mosqueiro. E.M.E.F. Desembargador Maroja Neto. Estr. do São Francisco, s/n - São Francisco;

14. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

15. Unidade de Referência Especializada Materno Infantil e Adolescente - Uremia, Av. Alcindo Cacela, 1421 – Umarizal;

16. Unifamaz, Av. Visc. de Souza Franco, 72 – Reduto;

17. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA - Campus Guamá), situado no Campus Universitário Guamá – Av. Perimetral (entrada 3º Portão) em frente ao Terminal de Ônibus.

Vacinação para outras faixas etárias em Belém

O diretor do Departamento de Vigilância em Saúde da Sesma, Cláudio Salgado, explicou que adolescentes, adultos e idosos não serão atendidos nos 17 pontos exclusivos para crianças de 05 a 11 anos.

A imunização para pessoas com 12 anos ou mais segue nas Unidades Básicas de Saúde, nas Estratégias Saúde da Família, nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e em cinco hospitais: Hospital de Aeronáutica de Belém; Hospital Geral de Belém; Hospital Naval; Hospital Unimed Prime; e Unimed Batista Campos.

Ananindeua



O calendário vacinal contra a covid-19 de Ananindeua segue com imunização para crianças de 5 a 11 anos, com deficiência permanente ou comorbidades, indígenas ou quilombolas. Oito pontos de vacinação foram disponibilizados para esta demanda. Além da vacinação pediátrica, o município segue também com imunização para outras faixas etárias, que está disponível em 22 Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Imunização infantil em Ananindeua

A vacinação pediátrica será realizada com o imunizante da Pfizer, autorizado pela Agência Nacional Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso no público infantil, com o intervalo de 8 semanas entre a primeira e a segunda dose. No ato da vacinação os pais ou responsáveis deverão ter em mãos os seguintes documentos: Certidão de Nascimento, Cartão SUS ou CPF da criança, laudo médico comprovando a comorbidade, RG do responsável e comprovante de residência.

A Sesau ressalta ainda que os pais ou responsáveis devem estar presentes manifestando sua concordância com a vacinação. Em caso de ausência de pais ou responsáveis, a vacinação deverá ser autorizada por um termo de consentimento por escrito.

Locais de vacinação infantil de 8h às 12h30

Bairro Águas Lindas

- CREI Irmã Dulce.

Endereço: Rua Osvaldo Cruz.

Conjunto Júlia Seffer

-CREI Ana Lúcia.

Endereço: Rua 03 do conjunto Júlia Seffer.

Bairro Guanabara

- UEI Irmã Nair.

Endereço: Rua Parabor, s/n, Guanabara.

Bairro Distrito Industrial

- EMEF Maria Emília Antunes.

Endereço: Primeira Rua Rural.

Bairro Paar

- EMEIF Núcleo de Estudos Oliveira.

Endereço: Conjunto Paar, Travessa Amatuara, Q 42, n° 2.

Conjunto Cidade Nova II

- Igreja Labaredas de Fogo.

Endereço: Tv. We 16, cidade nova II, n° 17.

Bairro Icuí

- Usina da Paz ICUI. Endereço: Estrada do Icuí-Guajará, com Avenida Independência.

Bairro Jaderlândia

-EMEF Nova República. Endereço: Nova República, n° 167.

Vacinação para outras faixas etárias

UBS Guanabara / UBS Nova Água Lindas / UBS Júlia Seffer / UBS Águas Brancas / UBS Aurá / UBS Ananindeua Centro / UBS Celso Leão / UBS Guajará 1 / UBS Distrito Industrial / UBS Elo 1 e Elo 2 / UBS PAAR / UBS Curuçambá Rural / UBS Paulo Frota / UBS Cidade Nova 6 / UBS Icuí / UBS Cristo Redentor / UBS Warislândia / UBS Nova Zelândia / UBS Jaderlândia / UBS Coqueiro / UBS Ariri e UBS Una.



Marituba

Todas as doses do imunizante contra a covid-19, incluindo a dose pediátrica, estão sendo disponibilizadas no município de Marituba. Além da imunização nos pontos, o município irá disponibilizar, somente nesta terça, a Vacinação Itinerante nos bairros. Desta vez, a ação ocorre de 18 às 21h no Centro Comunitário em frente ao final da linha de ônibus, localizado no Conjunto Albatroz l, quadra 10. A vacina para crianças de 5 a 11 anos não estará disponível no programa.

A vacinação para este público será com o imunizante Pfizer Pediátrica e acontece de 8h às 14h, no Centro Especializado de Reabilitação (CER III) – BR 316, KM 12, ao lado do Ginásio Poliesportivo de Marituba. Neste primeiro momento, o município está vacinando apenas crianças que possuam alguma comorbidade ou deficiência permanente.

Documentos necessários para vacinação de crianças de 5 a 11 anos

É necessário que a criança esteja acompanhada de um adulto responsável e apresente os seguintes documentos: CPF, Cartão SUS, comprovante de re sidência, carteira de vacinação e laudo médico.

Pontos de vacinação para outras faixas etárias em Marituba

Centro Especializado em Reabilitação (CER III) – Br 316, KM 12 – ao lado do Ginásio Poliesportivo de Marituba.

Horário: de 14h às 22h

USF Haifa Gabriel (Rua Antônio Armando S/N. Bairro Almir Gabriel)

Horário: 13h às 16h.

UBS Gilson Rufino Gonçalves (Tv. Antônio Maria Brito, 10 – Bairro Decouville)

Horário: 7h às 16h.

USF José Coelho Serrão (Rua Da Sagre S/N. Bairro Boa Vista)

Horário: 13h às 16h.

USF Nova Marituba (Loteamento Imperial S/N. Bairro Nova Marituba)

Horário: 9h às 15h30.

USF Adalúcio Calado (Praça Jarbas Passarinho S/N. Bairro Dom Aristides)

Horário: 13h às 16h.

UBS Nossa Senhora da Paz (Rua Da Divisa S/N. Bairro Nossa Sra. Da Paz)

Horário: 08h às 16h.

USF União (Rua São Francisco S/N. Bairro União)

Horário: 13h às 16h.

Observação: Na sexta-feira não haverá vacinação Covid-19 na USF José Coelho Serrão

Santa Bárbara

O município de Santa Bárbara estará imunizando somente crianças de 5 a 11 anos com a vacina Pfizer Pediátrica. Dois pontos de imunização foram disponibilizados pelo município. A imunização para as outras faixas etárias estará disponível somente a partir de quarta-feira. Para se imunizar, a criança deverá estar acompanhada de um responsável legal portando a certidão de nascimento, cartão sus, carteira de vacinação e RG do responsável.

Local de vacinação

A imunização ocorre no horário de 8h30 às 12h nas UBS’s Centro e Pau D’arco.