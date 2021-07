Saiba como tomar as vacinas contra covid-19 e gripe de forma segura

A campanha de vacinação contra a gripe, em Belém, iniciou no dia 12 de abril e encerra nesta sexta-feira, 9. Alguns postos de imunização receberam menos pessoas do que o esperado por causa da preocupação da população com a covid-19. Profissionais da saúde garantem que as duas aplicações de vacinas são necessárias e esclarecem dúvidas para quem está com receio de receber a anti-influenza (H1N1).

Hoje, 8, a vacinação está liberada para toda população a partir de 6 meses de idade. A meta é atingir 90% dos grupos prioritários sejam imunizados, disse Anderson Herculano, chefe de divisão epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). “Na última fase vamos vacinar as pessoas com doenças crônicas e deficientes permanentes, portuários e segurança pública, a campanha vai até quando durar o estoque de vacinas”, informou.

Há um protocolo de saúde que determina o intervalo de 14 a 15 dias entre as vacinações, seja contra a covid-19 ou H1N1, explica a enfermeira Giovanna Souza, 27 anos. “Algumas pessoas têm receio de serem vacinadas para a influenza por já terem recebido a aplicação da vacina contra a covid-19, mas elas podem ficar tranquilas e procurem os postos de saúde, apenas é preciso ter atenção e lembrar o dia em que foi vacinado para respeitar esse período de intervalo”, afirmou a especialista.

Outro esclarecimento feito pela enfermeira refere-se a escolha dos braços onde serão aplicadas as vacinas. A profissional de saúde informou que é recomendado a escolha do braço no qual a pessoa tenha menos mobilidade, ou seja, aquele que ela utiliza com menor frequência. “Se a pessoa escreve com a direita, nós recomendamos que ela receba a aplicação no braço esquerdo”, exemplificou.

Àqueles que já foram vacinados contra a covid-19 também podem repetir o mesmo braço para receber a vacina anti-influenza, Giovanna ressalta novamente que basta respeitar o intervalo entre as duas vacinas. Quem ainda não foi imunizado contra influenza (H1N1) pode ir, das 9h às 17h, em uma das unidades de saúde municipal. Ao todo, são mais de 50 em Belém