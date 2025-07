Saiba como se inscrever no voluntariado da Defesa Civil de Belém para o Círio 2025

Estão abertas as inscrições para o Voluntariado da Defesa Civil de Belém, com o objetivo de formar grupos capacitados para atuar durante as romarias e demais eventos do Círio de Nazaré 2025. A iniciativa busca fortalecer a rede de apoio e segurança durante o maior evento religioso da capital paraense, que mobiliza milhares de fiéis todos os anos.

As inscrições são ilimitadas e podem ser feitas de forma simples e gratuita no site oficial da Defesa Civil de Belém: defesacivil.belem.pa.gov.br/voluntariado. Após o cadastro, os voluntários receberão um e-mail de confirmação com o dia e o horário da turma em que serão inseridos para participar da formação.

Esta é a segunda capacitação promovida pela Prefeitura de Belém. No último dia 9, 200 voluntários receberam o certificado de conclusão do curso em uma cerimônia realizada na Aldeia Amazônica.

Durante o curso de capacitação, os participantes terão acesso a conteúdos teóricos e práticos nas áreas de Primeiros Socorros, Combate a Incêndio e Prevenção e Atendimento em Acidentes Domésticos. O programa é voltado à formação de cidadãos aptos a oferecer suporte técnico e humanitário em situações de emergência, com foco especial nas ações do Círio de Nazaré.