Saiba como funciona o Conecte SUS: aplicativo que reúne histórico de vacinação e outros serviços do SUS

O Conecte SUS é uma ferramenta online gerenciada pelo Ministério da Saúde (MS) que reúne informações dos usuários do sistema de saúde pública. A plataforma permite que o paciente tenha acesso ao histórico de vacinas, consulta a exames laboratoriais, internações, medicamentos dispensados, além de permitir a emissão do Certificado Nacional de Vacinação contra Covid-19, dentre outros serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde.

Para acessar a plataforma, o usuário pode utilizar o site conectesus-paciente.saude.gov.br ou o aplicativo disponível gratuitamente para smartphones Android e iOS, sendo necessário ter uma conta no sistema do governo federal, que pode ser realizada com CPF e um e-mail pelo endereço https://cadastro.acesso.gov.br ou diretamente no aplicativo.

De acordo com o MS, atualmente, o Conecte SUS apresenta somente os dados da vacinação contra a Covid-19. Dados de outras vacinas aplicadas pelo SUS serão adicionados gradualmente. O aplicativo é abastecido com informações enviadas pelos Estados e municípios por meio da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS). Essas Informações são disponibilizadas em até 72 hora após o envio dos registros. O mesmo vale para os dados sobre as doses da vacina contra Covid-19.

Certificado Nacional de Vacinação Covid-19

O Certificado Nacional de Vacinação COVID-19 é um documento que comprova a vacinação do cidadão contra a COVID-19, podendo ser exibido no próprio aplicativo ou por meio de um QR Code que permite sua validação. É possível também emitir o documento em PDF. O certificado está disponível em português, espanhol e inglês, e possui validade em todo território nacional por um prazo de doze meses a partir da data de emissão.

Segundo o MS, apesar de não existir uma normativa internacional publicada, alguns países estão aceitando o Certificado Nacional de Vacinação contra COVID-19 como comprovante de vacinação. O órgão ainda alerta que o certificado só será habilitado após a finalização do esquema vacinal. Dessa forma, o cidadão deverá estar atento ao número de doses necessárias para cada imunizante.

Confira o passo a passo para acessar o Conecte SUS:

- Acesse a loja de aplicativos do seu celular, pesquise por Conecte SUS e faça o download;

- Depois de fazer o download, abra o aplicativo e clique no botão “próximo” e em seguida clique em “começar”;

- Selecione a opção “Entrar com Gov.br” e faça o login inserindo seu CPF e senha cadastrado no site Gov.br;

- Aceite os termos de uso e comece a navegar pelas funcionalidades do aplicativo;

- No Conecte SUS é possível emitir o cartão virtual do SUS clicando no botão laranja no canto inferior direito da tela;

- Na área de “ações rápidas”, clicando em “ver todos”, é possível ter acesso a Vacinas, Exames, Medicamentos, e Serviços como Postos de Saúde, Maternidades, Centros de Especialidade, Farmácia Popular;

- Em “Vacinas” é possível emitir a carteira de vacinação digital e o certificado nacional de vacinação da Covid-19;

- Para emitir a carteira de vacinação basta clicar na opção “Carteira de Vacinação Digital”;

- É possível fazer o download do arquivo clicando na opção “PDF” presente no canto superior direito da tela;

- Para emitir o certificado Nacional de Vacinação clique no quadro com as informações da vacina contra Covid-19;

- Em seguida clique no botão “Certificado de Vacinação”;

- Pressione o ícone de compartilhamento, no canto superior direito da tela, para que o aplicativo crie um documento compartilhável PDF do certificado.

Fonte: Conecte SUS