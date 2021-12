Saiba como fazer a sua doação para famílias e crianças em vulnerabilidade social em Belém

Final de ano é um período de trocar presentes entre familiares e amigos próximos. Mas também costuma despertar em cada um a vontade de contribuir e ajudar projetos ou ONGs que doam alimentos, roupas e brinquedos às pessoas em vulnerabilidade social. Pensando nisso, o portal O Liberal decidiu reunir uma lista com locais e grupos que estão organizando ações para presentear quem mais precisa.

Assim, você também poderá praticar a bondade e ficará informado de onde, como e quem pode ajudar. Confira a lista completa:

Instituto Áster

Presta assistência voluntária às crianças e aos adolescentes que fazem tratamento de câncer no Hospital Oncológico Infantil Otávio Lobo, em Belém. Todos os meses são arrecadados cestas básicas, materiais de higiene e fraldas descartáveis aos pacientes internados.

Nesta ação de Natal, além dos alimentos não perecíveis e também os materiais de higiene pessoal, eles estão arrecadando um peru para a ceia especial das crianças e suas famílias.

Onde doar: Na sede da Áster. Localizado na Trav. Castelo Branco, nº 720, entre José Malcher e Magalhães Barata, no bairro Fátima

Até quando doar: 22/12

Liga do Bem

O projeto social ajuda durante o ano inteiro com doações e voluntariado as instituições, comunidades e pessoas em situação de risco. Neste 9º Natal Solidário, que irá ocorrer na manhã do próximo sábado (25), eles vão entregar brinquedos e gibis para crianças que moram às margens da BR-316 até a estrada de Mosqueiro.

Onde doar: Parque do Utinga

• Estação das Docas

• Mangal das Garças

• Mangueirinho

• Humanize Odontologia

• Espaço Therapya Holístico

• Academia Fit 4 You

• Aslan Gentil

Até quando doar: 24/12 às 12h

Para mais informações: @ligadobem.pa

Facebook: Liga do Bem - Pará

Telefone: 99268-3566

Partilhar

A ONG irá realizar na quinta-feira (23) uma ceia de Natal para as pessoas que estão em situação de rua, na praça Waldemar Henrique, na rua Municipalidade, nº 44, bairro Campina. Além das comidas, eles estão arrecadando cobertores e kits de higiene. Já na sexta-feira (24) serão feitas doações de brinquedo para crianças, de forma rotativa

Onde doar: na avenida Arthur Bernardes, nº 623, no bairro do Telégrafo.

Até quando doar: 21/12

Central Única das Favelas - CUFA Pará

A CUFA está organizando um Natal Solidário para as famílias atendidas pela ação não governamental. São doados cestas básicas a 1.500 famílias de diversas comunidades. Também haverá um café da manhã e um almoço para os convidados. Além da chegada do Papai e Mamãe Noel para entregar os brinquedos doados às crianças, haverá um varal solidário, onde cada família poderá pegar até três itens.

Onde doar: na sede da CUFA, localizado na Trav. Moura Carvalho n° 172 B, bairro Cohab, em Icoaraci. Ou pelas chaves pix: 91984167513 (Emerson Renato da Silva Neves) ou 91984381292 (Jorge Tedson de Souza Carvalho, Coordenador Geral da Cufa PA)

O que doar: alimentos não perecíveis, brinquedos, cestas básicas e material escolar.

Help

O projeto social está arrecadando alimentos não perecíveis para realizar a distribuição de cesta básica para famílias que estão em vulnerabilidade social.

Onde doar: entrar em contato com o @helpoficial e acertar sobre a entrega

O que doar: alimentos não perecíveis

Caruanas va’a

O clube de canoagem está realizando pela terceira vez a arrecadação de alimentos para distribuir em uma ação comunitária de Natal para as famílias moradoras do Furo Grande da Ilha das Onças, região ribeirinha de Belém. Serão 64 cestas e 49 presentes para as crianças.

Onde doar: na base da Caruanas, localizado na Dom Romualdo de Seixas, nº 31, bairro Umarizal.

O que doar: cestas básicas, livros e brinquedos.