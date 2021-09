Sábado tem repescagem da 1ª dose da vacina anticovid-19 aos nascidos em 2003

Neste sábado (11), a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) promove nova repescagem para a 1ª dose da vacina contra a covid-19, destinada aos jovens nascidos em 2003, ou seja, que completam 18 anos em 2021. Quem está perto de completar a maioridade também pode se vacinar, mas, é necessária a companhia dos pais ou responsáveis.

A vacinação iniciou às 9h e segue até as 17h em 26 pontos da capital. Além disso, grávidas, puérperas e lactantes poderão receber a primeira dose, desde que tenham nascido até 11 de setembro de 2009. Aquelas que tomaram a 1ª dose até 31 de junho também já podem fazer a dose de reforço.

Cleideane Araújo foi até a Associação do Centro Social dos Suboficiais e Sargentos da Guarnição de Aeronáutica de Belém (Cassazum) acompanhar a vacinação do filho, Vinícius Melo, de 17, e conta que durante a pandemia ficou com medo pelo jovem, que tem comorbidade e perdeu a primeira dose. Mas, hoje diz que está feliz.

"Estou muito animada por vê-lo se vacinando, mas já estive muito preocupada por ele não estar vacinado, ainda mais porque a saúde dele é frágil. Ele tem comorbidade. Asma desde criança e, na época da vacinação dele, eu fiquei doente e o médico dele estava viajando, então não tínhamos como consultar e pegar o laudo. Mas agora ele está vacinado, fluiu muito rápido e estou surpresa. Mas muito feliz mesmo com a primeira dose que já é uma segurança", disse a mãe emocionada.

Rebeka Roane, de 18 anos, encontrou mais dois amigos na fila da vacinação. Ela celebra a vacinação delas e dos demais jovens e diz que está mais tranquila: "como boa parte dos meus parentes estavam vacinados e, eu não, eu senti uma sensação de medo. Mas agora, com a primeira dose, eu me sinto mais tranquila, é uma sensação de segurança. Após a segunda dose eu vou manter o os cuidados, máscara, álcool em gel para que a circulação do vírus diminua o quanto antes", explica a estudante.

A Pandemia de Covid-19 atingiu, sem restrições de idade, a população. O isolamento social, afastamento dos locais de convívio social foram um abalo, é o que diz Helena Karoline. Ela completou 18 anos em março e, na época da primeira dose, estava gripada e não foi possível se vacinar, por isso aguardou novo calendário. "O sentimento hoje é de gratidão, de estar segura. A pandemia foi mais difícil, devido aos problemas psicológicos que desenvolvi. Ficar longe da escola, dos amigos, não poder sair. Afetou muito meu psicológico. Comecei a fazer tratamento, me afetou muito, hoje eu faço psicoterapia... Sobre eu conselho aos jovens é que aproveitem essa repescagem e se vacinem", diz.