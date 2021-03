Sábado de vacinação para idosos entre 74 e 76 anos é movimentado

O segundo dia de vacinação contra a covid-19 em idosos de 70 a 79 anos tem grande movimento em Belém. Esta etapa iniciou na última sexta-feira (5), contemplando a faixa etária entre 77 e 79; neste sábado (6), a imunização foi destinada às pessoas que têm entre 74 e 76 anos de idade.

Uma enorme fila de idosos que estavam a pé com seus acompanhantes foi feita em frente ao Centro Social dos Suboficiais e Sargentos da Guarnição de Aeronáutica de Belém (Cassazum), na avenida Duque de Caxias, e chegava a fazer a curva na esquina. Também havia fila de carros, para quem ia se vacinar no sistema drive thru, ou seja, sem precisar descer do veículo. A vacinação segue até as 17h.

Ao longo de todos esses dias, de sexta (5) até segunda-feira (8), data em que encerra a etapa que contempla quem tem de 70 a 79 anos, a meta é imunizar 60 mil idosos. Apenas no primeiro dia de vacinação, foram 8 mil pessoas; e considerando o fluxo de sábado, a expectativa de Salgado era finalizar o dia com 10 mil a 13 mil idosos de 74 a 76 anos vacinados.