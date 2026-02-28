Sábado (28) amanhece com chuva em Belém e previsão indica pancadas mais intensas ao longo do dia
Temperatura média deve ficar em 28ºC com umidade elevada e ventos de Nordeste
Belém amanheceu sob chuva neste sábado (28), e a previsão indica que o cenário de instabilidade deve continuar ao longo do dia na Região Metropolitana. De acordo com boletim da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas), o sábado apresenta volumes de chuva mais significativos, especialmente entre o fim da manhã e a tarde.
Chuva em Belém neste sábado 28
Segundo a previsão elaborada na quinta-feira (26), válida para os dias 27 e 28 de fevereiro e 1º de março, o Pará permanece sob influência direta da Zona de Convergência Intertropical ZCIT, sistema que mantém elevada a instabilidade atmosférica, principalmente no Nordeste Paraense, no Marajó e na Região Metropolitana de Belém.
Para este sábado, o cenário na RMB é semelhante ao da sexta-feira, mas com maior intensidade. A previsão indica:
- Manhã: parcialmente nublado, com chuvas ao longo do período
- Tarde: céu nublado, com pancadas de chuva moderada a forte e trovoadas isoladas
- Noite: parcialmente nublado, com persistência da instabilidade e possibilidade de chuvas pontuais
As chuvas devem ocorrer preferencialmente no final da manhã e durante a tarde.
Temperatura deve variar em torno de 28ºC neste sábado
A previsão indica que a temperatura média em Belém deve ficar em torno de 28ºC ao longo deste sábado (28). A umidade relativa do ar varia entre 55% e 100%, mantendo a sensação de 'abafado' típica do período chuvoso.
Os ventos predominam de Nordeste, contribuindo para a manutenção da instabilidade na capital e na Região Metropolitana.
Previsão para domingo 1º em Belém
No domingo (1º de março), a tendência é de leve redução da instabilidade na porção Leste do Estado, embora ainda haja previsão de pancadas significativas ao longo do dia.
Na Região Metropolitana de Belém, a previsão é:
- Manhã: parcialmente nublado, com baixa probabilidade de chuva
- Tarde: nublado, com pancadas de chuva fraca a moderada
- Noite: parcialmente nublado, com baixa probabilidade de precipitação
Marés em Belém neste fim de semana
A previsão de marés, com dados da Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil, indica para este sábado (28), em Belém:
- 4h10 – 0,67m
- 9h25 – 2,99m
- 15h59 – 0,97m
- 21h34 – 3,28m
A combinação de chuva intensa e maré alta pode contribuir para pontos de alagamento em áreas mais baixas da capital.
Instabilidade atinge outras regiões do Pará
Além da Região Metropolitana, o boletim aponta maiores acumulados de chuva entre sexta e sábado no Sudeste e no Nordeste do Estado. No domingo, a instabilidade tende a se deslocar parcialmente para o Oeste.
No Marajó, as chuvas devem ser bem distribuídas, com maiores volumes nas microrregiões de Portel e Furos de Breves. Já no Sudeste paraense, municípios como Redenção, Tucuruí, Paragominas e Marabá devem registrar acumulados mais elevados.
No Baixo Amazonas e Calha Norte, a previsão indica chuvas fracas e isoladas, com menor intensidade em comparação às demais regiões.
A orientação dos órgãos meteorológicos é que a população acompanhe os boletins oficiais e redobre a atenção em áreas de risco, especialmente durante os períodos de maior intensidade de chuva.
