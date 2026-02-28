Sábado (28) amanhece com chuva em Belém e previsão indica pancadas mais intensas ao longo do dia

Belém amanheceu sob chuva neste sábado (28), e a previsão indica que o cenário de instabilidade deve continuar ao longo do dia na Região Metropolitana. De acordo com boletim da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas), o sábado apresenta volumes de chuva mais significativos, especialmente entre o fim da manhã e a tarde.

Chuva em Belém neste sábado 28

Segundo a previsão elaborada na quinta-feira (26), válida para os dias 27 e 28 de fevereiro e 1º de março, o Pará permanece sob influência direta da Zona de Convergência Intertropical ZCIT, sistema que mantém elevada a instabilidade atmosférica, principalmente no Nordeste Paraense, no Marajó e na Região Metropolitana de Belém.

Para este sábado, o cenário na RMB é semelhante ao da sexta-feira, mas com maior intensidade. A previsão indica:

Manhã: parcialmente nublado, com chuvas ao longo do período

parcialmente nublado, com chuvas ao longo do período Tarde: céu nublado, com pancadas de chuva moderada a forte e trovoadas isoladas

céu nublado, com pancadas de chuva moderada a forte e trovoadas isoladas Noite: parcialmente nublado, com persistência da instabilidade e possibilidade de chuvas pontuais

As chuvas devem ocorrer preferencialmente no final da manhã e durante a tarde.

Temperatura deve variar em torno de 28ºC neste sábado

A previsão indica que a temperatura média em Belém deve ficar em torno de 28ºC ao longo deste sábado (28). A umidade relativa do ar varia entre 55% e 100%, mantendo a sensação de 'abafado' típica do período chuvoso.

Os ventos predominam de Nordeste, contribuindo para a manutenção da instabilidade na capital e na Região Metropolitana.

Previsão para domingo 1º em Belém

No domingo (1º de março), a tendência é de leve redução da instabilidade na porção Leste do Estado, embora ainda haja previsão de pancadas significativas ao longo do dia.

Na Região Metropolitana de Belém, a previsão é:

Manhã: parcialmente nublado, com baixa probabilidade de chuva

parcialmente nublado, com baixa probabilidade de chuva Tarde: nublado, com pancadas de chuva fraca a moderada

nublado, com pancadas de chuva fraca a moderada Noite: parcialmente nublado, com baixa probabilidade de precipitação

Marés em Belém neste fim de semana

A previsão de marés, com dados da Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil, indica para este sábado (28), em Belém:

4h10 – 0,67m

9h25 – 2,99m

15h59 – 0,97m

21h34 – 3,28m

A combinação de chuva intensa e maré alta pode contribuir para pontos de alagamento em áreas mais baixas da capital.

Instabilidade atinge outras regiões do Pará

Além da Região Metropolitana, o boletim aponta maiores acumulados de chuva entre sexta e sábado no Sudeste e no Nordeste do Estado. No domingo, a instabilidade tende a se deslocar parcialmente para o Oeste.

No Marajó, as chuvas devem ser bem distribuídas, com maiores volumes nas microrregiões de Portel e Furos de Breves. Já no Sudeste paraense, municípios como Redenção, Tucuruí, Paragominas e Marabá devem registrar acumulados mais elevados.

No Baixo Amazonas e Calha Norte, a previsão indica chuvas fracas e isoladas, com menor intensidade em comparação às demais regiões.

A orientação dos órgãos meteorológicos é que a população acompanhe os boletins oficiais e redobre a atenção em áreas de risco, especialmente durante os períodos de maior intensidade de chuva.