Ruas do centro de Belém alagam com a subida da maré neste sábado (16/11)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um ponto de alagamento na rua Municipalidade, no bairro do Reduto, em Belém, na manhã deste sábado, 16. Nas imagens, o condutor de um carro parece ter sofrido prejuízos com o veículo, parcialmente imerso na água. O problema aconteceu devido à maré alta registrada no final da manhã.

De acordo com informações do capitão Eduardo, do Centro Integrado de Operações (Ciop), outro ponto da cidade apresentou o mesmo problema: a avenida Boulevard Castilhos França, próximo à Estação das Docas.

"Tem muita água no local e os veículos passam com dificuldade. Isso está gerando uma lentidão no trânsito, mas não há registro de acidentes", informou o capitão por volta das12h30 deste sábado.

De acordo com a tábua de marés, foi registrada a maré alta por volta das 11h16 neste sábado, atingindo a marca de 3,4m. Outro pico está previsto para às 23h07, com uma altura ainda maior, de 3,7m.