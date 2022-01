Dezenove ruas de Mosqueiro recebem serviços de drenagem, pavimentação e sinalização

Cerca de 14,6 quilômetros de ruas na ilha de Mosqueiro, distrito de Belém, recebem asfalto novo pelo programa do governo do Estado, "Asfalto por Todo o Pará". Um investimento de R$ 14 milhões, em 19 vias, cujos trabalhos são conduzidos pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop). Com informações da Agência Pará.

De acordo com a Sedop, os serviços nas ruas da ilha beneficiam 9,6 km, com drenagem, pavimentação, calçada, meio-fio e sinalização. Ruas como a Hamilton Trindade e Luzeleno Brasil, que há décadas estavam sob lama e com alagamentos, têm uma nova cara, o que anima os moradores.

“Nem bicicleta passava. Era um lixão e hoje só temos a agradecer muito pelo trabalho aqui", disse a autônoma Maria do Carmo Santos, que há 20 anos mora em Mosqueiro. "Vendo bastante minhas comidas e salgados, agora os clientes conseguem chegar. Foi tudo de bom. A melhor forma de começar o ano novo”, completou ela.

O vizinho de Maria do Carmo, Aluizio Rodrigues de Matos, trabalha com venda de pães artesanais e fazia o trajeto para Belém toda semana. “Eu tinha que colocar um sapato para andar na lama e lá na frente trocar o par. Hoje estamos no paraíso”, afirmou ele.

“Antes era intrafegável, muito buraco e lama. Está bem melhor para os moradores e visitantes”, avaliou o motociclista Antônio Souza, que trafega pela Hamilton Trindade para ir ao trabalho. A via recebe além da terraplenagem e pavimentação, meio fio e sarjeta.

Secretário adjunto da Sedop, Valdir Acatauassu disse que no caso de Mosqueiro, o governo trabalha para garantir a pavimentação de ruas que até então não tinham asfalto. "A escolha das ruas foi fundamentada em melhorar acessos, tirar o povo da lama e da poeira e garantir mais qualidade de vida e mobilidade urbana para moradores e veranistas que visitam a ilha", destacou.

O engenheiro responsável pelas obras, Edemir Beltrão, explicou que, atualmente, há três frentes de trabalho. “A atuação é em áreas parar atender as demandas dos moradores locais. As entregas devem acontecer ainda no primeiro semestre, considerando o inverno amazônico”.

A Sedop informou que pavimentou ruas nos bairros do Ariramba, Murubira, Mangueiras, Aeroporto, Praia Grande, Farol e Porto Arthur.