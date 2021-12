Ruas de Belém ficam vazias neste último dia do ano; veja as fotos

Os belenenses já se despedem do ano de 2021. Algumas pessoas aproveitaram o final de semana prolongado para viajar às praias e balneários paraenses ou visitar familiares e amigos no interior do Pará. Quem ficou na capital, encontrou ruas pouco movimentadas e com baixo fluxo de veículos, diferente de qualquer outra sexta-feira do ano.

Avenida Governador José Malcher

(Sidney Oliveira / O Liberal)

Manhã tranquila na avenida Governador José Malcher, uma das principais avenidas da capital. Poucos veículos e trânsito de pessoas marcaram este fim de ano na cidade.

Avenida Visconde de Souza Franco (Doca)

(Sidney Oliveira / O Liberal)

A movimentação era um pouco maior na avenida Doca de Souza Franco. Algumas pessoas aproveitaram a circulação menor de pedestres para caminhar com tranquilidade na calçada e fazer a última atividade física de 2021.

Avenida Marechal Hermes

(Sidney Oliveira / O Liberal)

A avenida Marechal Hermes é uma das principais vias de acesso de Belém, possibilitando aos motoristas seguir para a avenida presidente vargas e também ao complexo do Ver-o-Peso, além de dar acesso ao Terminal Hidroviário de Belém. Na manhã desta sexta-feira (31) o fluxo de carros era bem menor que nos dias úteis do ano.

Avenida Boulevard Castilhos França

(Sidney Oliveira / O Liberal)

A avenida Boulevard Castilhos França está no centro comercial de Belém e é via de acesso a Estação das Docas do Pará, importante ponto turístico da capital paraense. A movimentação oscilou, devido a proximidade com o centro comercial de Belém.

Avenida Portugal (Centro comercial de Belém)

(Sidney Oliveira / O Liberal)

Avenida Portugal, no centro comercial de Belém, em um momento de baixa circulação de veículos. Normalmente a via é bastante movimentada. Com o fechamento do comércio às 14h, a tendência é que a rua fique ainda mais silenciosa e com baixa movimentação.

Praça do Relógio

(Sidney Oliveira / O Liberal)

Cartão postal de Belém, a praça do Relógio tende a estar menos movimentada, devido à saída da cidade e ao fechamento do centro comercial de Belém.

Praça Batista Campos

(Sidney Oliveira / O Liberal)

A praça Batista Campos é um espaço de lazer das famílias, principalmente aos finais de semana. Assim como uma opção de local para realizar atividades ao ar livre. Nesta sexta-feira (31), a movimentação já é menor, devido às festas de fim de ano.