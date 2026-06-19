Rua se transforma em rio e água invade gráfica no conjunto Guajará, em Ananindeua

Os prejuízos pela forte chuva que atingiu a Região Metropolitana de Belém no final da tarde desta sexta-feira (19) ainda estão sendo contabilizados. No conjunto Guajará, vídeos mostram a travessa SN-21 totalmente coberta pela água. A rua transformou-se em um rio. A água invadiu uma gráfica conhecida da região atingindo o material no galpão.

A empresa localizada na travessa SN-21, entre as ruas Sete e Oito, ficou completamente inundada com a água da chuva. Trabalhadores da empresa ainda se mobilizaram para tentar retirar a água. O maquinário da gráfica teria sido atingido e gerado prejuízo para o proprietário.

O temporal provocou uma série de transtornos em diferentes pontos da capital paraense. Na avenida Bruno Secchi, no bairro Benguí, uma árvore caiu sobre a rede elétrica de alta tensão e metade do bairro ficou sem energia. A ocorrência também gerou muito problema no trânsito com a população enfrentando 1h de congestionamento. Ainda foram registrados pontos de alagamento na rodovia Mário Covas e em áreas residenciais.