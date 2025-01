RU da UFPA volta a funcionar: veja como foi o retorno do restaurante universitário

Os Restaurantes Universitários (RUs) do campus Guamá da Universidade Federal do Pará (UFPA) em Belém voltaram a operar na manhã desta terça-feira (21/1), após mais de duas semanas de reformas estruturais. Segundo a UFPA, a primeira etapa das obras foi finalizada com 10 dias de antecedência, permitindo a reabertura das unidades. Hoje, o cardápio contará com feijoada no almoço e arroz carreteiro no jantar, ambos com opções veganas. O cardápio do restante da semana já está disponível no site dos RUs.

Ambas as unidades dos RUs (dos setores Básico e Profissional) estão prontas para oferecer as refeições no formato tradicional, atendendo os estudantes no horário do almoço, das 11h às 14h, e do jantar, das 17h45 às 19h15. A reportagem de O LIBERAL registrou as filas que se formaram para a reabertura do restaurante no Setor Básico, onde os trabalhos de reforma continuarão mesmo com a retomada do fornecimento de alimentação.

As melhorias realizadas incluíram a substituição do revestimento do piso e ajustes técnicos para atender às exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), garantindo maior segurança no manuseio e preparo das refeições. A manutenção inclui a troca completa do telhado, reforço na rede elétrica para acomodar novos fornos e reparos na cobertura do almoxarifado, prevenindo danos causados por infiltrações durante o período chuvoso.