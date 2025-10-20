Capa Jornal Amazônia
Romulo Maiorana faria 103 anos; veja o documentário que conta a vida do empresário e jornalista

Disponível gratuitamente no Globoplay, a produção celebra o empresário que revolucionou o comércio e a comunicação paraense

Gabriel da Mota
fonte

Fundador do Grupo Liberal segue sendo uma referência de pioneirismo na comunicação da Amazônia (Luiz Braga)

Nesta segunda-feira (20), data em que Romulo Elégio Dario Severo Maiorana Chiapetta, o “seu Romulo”, completaria 103 anos, o melhor convite para revisitar seu legado é o documentário “Romulo Maiorana: 100 anos de história”. Lançada há três anos, a produção da TV Liberal permanece como um registro essencial e completo para quem deseja conhecer ou revisitar a trajetória do empresário que se tornou um dos personagens mais marcantes e influentes da história do Pará.

O documentário, que foi ao ar pela TV Liberal e segue disponível gratuitamente no Globoplay, é uma imersão na vida do idealizador e fundador do Grupo Liberal.

Com direção do jornalista Leo Nunes, o projeto exigiu uma pesquisa de fôlego, com buscas em acervos, entrevistas com mais de 20 pessoas e diferentes fontes de informação. A ideia, que partiu da vice-presidente do Grupo Liberal, Rosângela Maiorana, era abordar aspectos de Romulo que iam além do público, focando em fatos familiares e histórias que muita gente não conhecia.

A generosidade em foco

Um dos pontos altos da produção é a revelação da generosidade de Romulo Maiorana, que era frequente, mas sempre discreta.

O documentário está dividido em três blocos, apresentando as origens e a intimidade de “seu Romulo”, seu papel como empresário no jornal, na TV e na rádio, e a repercussão de sua partida, em 1986.

Pioneirismo em Belém

A produção destaca como Romulo Maiorana deixou um legado de qualidade tanto no comércio quanto na comunicação. No comércio, ele revolucionou a capital paraense ao introduzir o conceito de vitrine por meio das lojas RM, no final dos anos 1950 e início dos anos 1960. Na comunicação, ele investiu em equipamentos ultramodernos para a época durante a construção da TV Liberal, além de trazer a impressão offset para o jornal, buscando a melhor qualidade.

Uma curiosidade apresentada no documentário é que a famosa frase "o Círio é o Natal dos paraenses" foi criada por “seu Romulo” em sua coluna Repórter 70.

