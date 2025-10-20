Capa Jornal Amazônia
Romulo Maiorana faria 103 anos; confira o legado do pioneiro na comunicação amazônica

Empresário e jornalista, 'seu Romulo' transformou O Liberal em um dos maiores jornais do Brasil

Gabriel da Mota
fonte

O empresário Romulo Maiorana adquiriu O Liberal em 1966 e o consolidou como um veículo jornalístico. Antes, tinha um perfil estritamente político. (Arquivo O Liberal)

Romulo Elégio Dario Severo Maiorana Chiapetta, conhecido como “seu Romulo”, completaria 103 anos de vida nesta segunda-feira (20). Nascido em Recife, capital de Pernambuco, em 20 de outubro de 1922, o empreendedor faleceu precocemente aos 63 anos, em 23 de abril de 1986. Filho de imigrantes italianos, Francisco Maiorana e Angelina Chiapetta Maiorana, ele deixou um legado de história e transformações no comércio e, principalmente, no ramo da comunicação paraense.

Os primeiros anos de vida de Romulo foram em Recife, mas ele partiu para Roma, na Itália, onde estudou e atuou como datilógrafo durante a II Guerra Mundial. Ele retornou ao Brasil após o fim do conflito global, dando seus primeiros passos na publicidade e no jornalismo em Natal, capital do Rio Grande do Norte.

A chegada a Belém e o tino comercial

Aos 31 anos, Romulo Maiorana chegou a Belém, na década de 50, e começou a empreender no comércio. Sua trajetória iniciou com a Duplex Publicidade, na avenida Almirante Barroso, onde fabricava placas de ônibus, painéis luminosos e flâmulas de publicidade.

Seu tino empresarial aguçado o levou a construir um nome de credibilidade no comércio com as lojas RM, usando suas iniciais. Ele inovou a forma de vender, com vitrines amplas, variedade de produtos e atendimento personalizado. Outro diferencial era a inclusão de um espaço para venda de lanches nas lojas, algo original para a época.

Legado que transformou a comunicação

A grande marca de Romulo Maiorana, no entanto, foi sua atuação na comunicação. Em 1966, ele adquiriu o jornal O Liberal, que passava por uma crise e estava em iminente falência, sob a gestão do tenente Moura Carvalho. O periódico, fundado em 1946 como braço político, era considerado por muitos como um 'jornal praticamente falido' após a morte do Barata em 1959 e a venda ao engenheiro Ocyr Proença.

O jornalista, escritor e colunista do jornal, João Carlos Pereira, já falecido, lembrou a situação da época. "Sem leitores e anunciantes, não conseguia tirar mais de 300 exemplares e, apesar da tiragem quase simbólica, ainda havia sobras", disse. Ele ainda relatou que o periódico "negociou sua venda para aquele que talvez fosse a única criatura nesta cidade disposta a investir num jornal praticamente falido. Esse visionário, na época chamado 'louco' até pelos amigos mais próximos, era Romulo Maiorana".

Após a compra, Romulo Maiorana transformou O Liberal em um dos maiores jornais do Brasil. Ele trabalhou para tornar o veículo menos partidário e mais jornalístico, alcançando novos patamares de credibilidade.

Em 1974, ele comprou a “Folha do Norte” e transferiu O Liberal para um prédio na rua Gaspar Vianna. Na nova fase, máquinas de escrever foram substituídas por computadores, e novos processos de composição e edição foram implantados.

Romulo Maiorana deixou uma marca indelével na comunicação e no desenvolvimento da Amazônia. O jornal O Liberal, que ele transformou, completa 79 anos em 15 de novembro deste ano.

