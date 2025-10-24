Romaria dos Corredores celebra fé dos atletas de rua por Nª Sª de Nazaré neste sábado (25)

A Romaria dos Corredores abre a programação oficial de Nossa Senhora de Nazaré neste sábado (25). A saída será às 5h30, da Praça Santuário, percorrendo diversos bairros de Belém em um trajeto de aproximadamente sete quilômetros. A procissão terá ainda serviços de apoio, sorteio de brindes e emissão de certificados aos participantes.

Durante o percurso, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré seguirá na Berlinda, com decoração assinada por Djan Slaviero. “A procissão tem uma velocidade baixa para que os romeiros possam acompanhar com uma corrida leve”, explica Mário Tuma Jr., diretor de procissões.

A ideia surgiu em 2014, a partir de uma comitiva de corredores de rua da capital paraense, e foi aprovada pela Arquidiocese de Belém e pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN).

O percurso passará pelas avenidas Nazaré, Generalíssimo Deodoro, travessa Conselheiro Furtado, travessa Padre Eutíquio, João Diogo, Coronel Fortunato, Dom Pedro, Padre Champagnat, avenida Portugal, Tamandaré, Gama Abreu, avenida Nazaré e finaliza novamente na praça Santuário.

De acordo com estimativas do Dieese, a romaria deve reunir cerca de 4 mil participantes, com duração aproximada de duas horas. A DFN destaca que não é necessária inscrição prévia. Ao final da romaria, na Praça Santuário, haverá bênção ministrada pelos Padres Barnabitas e sorteio de diversos brindes.

Durante o evento, os participantes contarão com diversos serviços de apoio, como aferição de pressão e glicemia, pelo Laboratório Paulo Azevedo; massagens e curativos, oferecidos pela Crefito; degustação de suplementos esportivos, pelo NetoBodyLab Suplementos; degustação de energéticos, pela Baly; distribuição de protetor solar, pelo Grupo L’Oréal (La Roche, CeraVe e Vichy).

Os corredores poderão ainda realizar um cadastro via QR Code disponível na saída e na chegada da procissão. Ao preencher o formulário, o participante garante a emissão de um certificado de participação e concorre a diversos prêmios, como forma de reconhecimento à devoção e ao espírito de superação que marcam esta romaria.

Dentre os brindes sorteados estão dois tênis de corrida, oferecidos pela Aluccar e pelo Laboratório Paulo Azevedo; dois check-ups laboratoriais completos, do Laboratório Paulo Azevedo; três cestas com suplementos alimentares, da NetoBodyLab Suplementos; cinco cestas com produtos dermatológicos, do Grupo L’Oréal; três cestas com brindes da Crefito; e três cestas com kits energéticos, da Baly.

A iniciativa busca reforçar o espírito de organização, fé e gratidão, unindo esporte, devoção e tradição em mais um emocionante momento do Círio de Nazaré.

Círio 2025 - O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

SERVIÇO - Romaria dos Corredores

Data: sábado, dia 25

Horário: 05h30

Local de saída: Praça Santuário

Não é necessário inscrição antecipada