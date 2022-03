Rolê de Educação Ambiental no Ver-o-Peso debate a conservação do meio ambiente

Minioficinas, bate-papos sobre práticas sustentáveis, blitz ambiental e uma banca solidária com frutas, legumes e verduras em bom estado para consumo, que não foram vendidos pelos feirantes integram a programação do 2° Rolê de Educação Ambiental no Ver-o-Peso, que ocorre neste sábado (26), em Belém. A concentração da saída para o rolê será às 7h, na Pedra do Peixe, no Ver-o-Peso.

A ação é promovida pelo Projeto Educação Ambiental do Ver-o-Peso, do Grupo de Pesquisa em Educação Ambiental da Amazônia (Geamaz) da Universidade Federal do Pará (UFPA), e tem como objetivo debater a conservação do meio ambiente, a preservação local e o manejo do lixo.

A atividade busca trazer o debate socioambiental para além das salas de aula, dos laboratórios e das empresas, relacionando com a vivência da população local que frequenta a Feira do Ver-o-Peso, em Belém. A ideia do evento é ampliar conhecimentos incentivando atitudes sustentáveis que se comprometem com a qualidade de vida das pessoas em seu entorno, transformando o Ver-o-Peso, maior feira da América Latina, em uma feira sustentável.

“É nosso dever, como educadoras e pesquisadoras, envolver a sociedade em discussões que afetam diretamente a vida de todos. Somos consumidores e produzimos resíduos, por isso precisamos ter consciência de que temos responsabilidade pela sua destinação final. Cada um exercendo seu papel de forma participativa e responsável, todos em busca de sustentabilidade e bem-estar social”, afirma Maria Ludetana Araújo, coordenadora do projeto e do Geamaz.

Serviço

2° Rolê de Educação Ambiental

Local: Pedra do Peixe, no Ver-o-Peso

Dia: 26 de março (sábado)

Horário: às 7h

Haverá emissão de certificado