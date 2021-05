Rodoviários voltam a negociar fim da greve em reunião nesta sexta

Começou por volta das 13h desta sexta-feira (28), on-line, com intermédio do Tribunal Regional do Trabalho da 8° Região (TRT8), a continuação da reunião de negociação entre representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários em Empresas de Transportes Coletivos de Passageiros de Belém (Sintrebel) e representantes do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel).

O juiz do Trabalho Antônio Oldemar Coelho segue a mediação que começou na tarde de quinta-feira (27), com o objetivo de alcançar um acordo para o final da greve de ônibus deflagrada desde o início da manhã da quinta-feira. A paralisação dos rodoviários atingiu os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba.

Além dos representantes dos sindicatos, estão presentes na reunião virtual uma representante do Ministério Público do Trabalho (MPT) e o economista Roberto Sena, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Decisão

No fim da reunião da quinta-feira, uma liminar do TRT8 definiu que 80% da frota de ônibus urbanos precisaria atender os passageiros na Região Metropolitana de Belém