Rodoviários em Belém iniciam assembleia sobre greve

Começou às 18 horas, desta quarta-feira (26), a assembleia geral do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belém no bairro do Marco. Eles vão analisar a proposta do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) na data-base da categoria em maio.

Os empregados reivindicam reajuste salarial de 15%, incluindo perdas salariais e ganho real, e aumento do valor do tíquete-alimentação, auxílio-clínica e do centro de formação da classe. Caso não tenha ocorrido avanço nas negociações entre as partes, os rodoviários deverão entrar em greve a partir da zero hora desta quinta-feira (27).

As empresas, até o começo desta quarta-feira-feira (26), argumentavam que não poderiam conceder reajuste salarial, considerando-se fatores econômicos, entre os quais o não reajuste do valor da tarifa urbana de 2020 para cá.