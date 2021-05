Rodoviários e empresas ficam sem acordo e greve permanece

Terminou a reunião online entre os sindicatos dos rodoviários de Belém, Ananindeua e Maritua com o sindicato das empresas de ônibus, com intermediação do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8), mas sem acordo. Os rodoviários deflagraram greve nesta quinta-feira (27).

Uma nova reunião foi agendada para esta sexta-feira (28), a partir das 15h, quando se aguarda que as partes tragam novas alternativas de negociação para o final da greve.