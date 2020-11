VÍDEO: Rodoviários denunciam precariedade do trabalho nos ônibus da Belém-Rio

Rodoviários denunciam as condições precárias dos ônibus da empresa Belém-Rio, que mantém várias linhas na Grande Belém. Em um vídeo, que circula nas redes sociais, um profissional mostra o banco do motorista solto, sustentado apenas por um pedaço de pau. “Esse é o estado da cadeira do motorista. Tudo rasgado. Que situação que o motorista se encontra para dirigir um ônibus desses aí”, disse, mostrando a sujeira do ônibus. Ele também filmou o número desse carro. É o BD 155. Veja:

Vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, Ewerton Paixão disse, nesta quinta-feira (19), que o sindicato já fez várias denúncias relacionadas à empresa, que, segundo afirma, não oferece um transporte de qualidade nem para os usuários e nem para os trabalhadores.

“Rodoviários têm que trabalhar nesses ônibus que são praticamente sucatas, que estão até pegando fogo. Muitas das vezes, a empresa atribui o fato de o ônibus pegar fogo ao próprio rodoviário, que é punido. E a gente já vem fazendo várias denúncias, até para a Semob [Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém], que não fiscaliza o transporte, principalmente da Belém-Rio”, afirmou.

Coletivos em pane viraram rotina, diz sindicato (Ricardo Amanajás / Agência Pará)

'Ônibus não podem ser desligados. Se desligar, não funcionam mais'



Segundo Ewerton Paixão, esses ônibus saem de madrugada da empesa. “Muitos desses ônibus, quando chegam no final da linha, e quando o motorista e o cobrador têm que descer, para levar sua guia de trabalho para o fiscal, os ônibus não podem ser desligados. Se desligar, não funciona mais. Os ônibus, portanto, operam com temperatura altíssima. São ligados de madrugada e não têm hora para desligar. Muitos desses ônibus têm vazamento de óleo, problemas elétricos e isso causa um super aquecimento. A empresa não oferece curso de treinamento de combate a incêndio. E a Semob não cobra isso. Os motoristas e cobradores dessa empresa trabalham sob pressão”, afirmou.

O sindicalista disse que os moradores de Outeiro são os mais prejudicados com o transporte oferecido por essa empresa. “A maioria desses ônibus é lata velha mesmo. Os trabalhadores sendo obrigados a pagar peças, pneus, avarias. Um verdadeiro desrespeito”, afirmou. Ele acrescentou que mais de 50% da frota da Belém-Rio é “sucata”. Também disse que, na maioria desses ônibus, também não funciona o elevador para o embarque dos cadeirantes. E que os motoristas têm que descer e carregar a pessoa com deficiência. “Não existe fiscalização nessa empresa por parte da Semob. Vamos denunciar para o Ministério Público do Trabalho”, afirmou.

Sem manutenção e fiscalização, serviço piora (Ivan Duarte)

Ele acrescentou que a empresa também está limitando o acesso de gratuidade nos coletivos, entre as quais dos idosos. “Isso é uma denúncia séria que recebemos do trabalhadores”, contou. Outra denúncia: trabalhador não pode adoecer. “Se algum trabalhador levar atestado médico, a empresa não aceita. E ameaça. Quem colocar atestado terá punição com demissão”, disse.

“Mas estão adoecendo por trabalhar nesses ônibus que são uma verdadeira carroça. Essa denúncia vai para o Ministério Público do Trabalho e o sindicato vai cobrar isso. A Semob não fiscaliza essa empresa. Não existe manutenção dessa frota”.

Por e-mail, a redação integrada de O Liberal já entrou em com a Semob, com a empresa Belém-Rio e com Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) para comentar as afirmações do sindicato, e aguarda retorno.