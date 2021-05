Rodoviários da Grande Belém decidem em assembleia sobre greve

Trabalhadores rodoviários de Belém, Ananindeua e Marituba fazem assembleia nesta quarta-feira (26) para analisar as negociações com as empresas de transporte de passageiros em ônibus urbanos. Ao longo deste mês, data-base da categoria, não houve avanço nas reuniões entre as partes, e por isso, os rodoviários poderão deflagrar greve a partir da zero hora desta quinta-feira (27).

A assembleia do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belém ocorrerá na travessa Vileta, entre Duque de Caxias e Romulo Maiorana, no bairro do Marco. Já a assembleia do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Ananindeua e Marituba (Sintram) será em um centro comunitário, perto da sede da entidade, em Ananindeua.

Os empregados do setor reivindicam 15% de reposição salarial mais ganho real, referentes à perda salarial desde 2020 e reajuste de direitos conquistados, como tíquete-alimentação, auxílio-clínica e aumento do valor do centro de formação da classe. Mas, segundo os rodoviários, as empresas argumentam não poder atender a esse pleito.

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) divulgou, anteriormente, em nota: "A quantidade de passageiros transportados está a 65% do normal e, desde março de 2020, período inicial da pandemia, houve uma considerável queda na única fonte de receita das empresas, a tarifa, que, em Belém, é uma das menores do País, está defasada há 24 meses e não incluiu o último reajuste concedido aos rodoviários em 2019. Por fim, o Sindicato esclarece que as empresas seguem procurando alternativas para uma composição e afirma que sem a retomada de demanda, apoio para minimizar os efeitos da pandemia sobre o transporte e revisão da tarifa, a possibilidade de reajuste de salário é prejudicada".

Os empregados e empregadores agendaram rodada de negociação para esta quarta, e o resultado desse encontro é que será colocado para a apreciação por parte dos rodoviários.