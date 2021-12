Rodoviários de Belém, Ananindeua e Marituba decidem não entrar em greve

Reunidos em assembleia geral no centro de formação da categoria no Bairro do Marco nesta quarta-feira 15 Rodoviário de Belém além de Deus Marituba decidiram não entrar em greve nesta quinta-feira (16).

Eles aceitaram uma proposta das empresas, para garantir o acordo coletivo, 5 por cento no tíquete alimentação, o 13º salário agora e transferir negociação do reajuste salarial para 15 de janeiro de 2022.