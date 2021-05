Rodoviários de Ananindeua e Marituba não fecham acordo com empresas

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Ananindeua e Marituba (Sintram), Uelen Ferreira, informa que não houve acordo com as empresas de ônibus urbanos em rodada de negociação nesta terça-feira (25). Agora, os rodoviários irão se reunir em assembleia geral às 17 horas desta quarta-feira (26), em Belém, para decidir se entrarão ou não em greve a partir da zero hora de quinta-feira (27).

"A patronal não assinalou nada, declarando que está no vermelho. Nós debatemos, dizendo que a classe rodoviária está há dois anos sem aumento salarial, tanto salarial como no tíquete (ticket-alimentação). Então, isso revolta a categoria, porque mais de 600 trabalhadores foram para rua nesse período; muitos trabalhadores estão virando, cobrindo o trabalho de outros companheiros, e quem sofre as consequências são os trabalhadores rodoviários que tiveram multiplicada a jornada deles, ônibus não estão de mais nas ruas, os ônibus estão superlotados. Então, a situação para o lado do trabalhador fica crítica", disse.

Segundo Uelen Ferreira, as empresas repassaram que não podem conceder nem aumento do valor do tíquete-alimentação, por não terem tido reajuste da tarifa urbana em dois anos. Contudo, o dirigente sindical destacou que as empresas receberam um resíduo do Governo Federal. "Então, amanhã nós vamos fazer uma assembleia geral em Belém e vamos decidir se vamos paralisar à zero hora de quinta-feira (27)", complementou o sindicalista.

Os rodoviários reivindicam 15% de reposição de perdas salariais e manutenção de direitos na data-base da categoria.

A Redação Integrada de O Liberal não obteve um posicionamento das empresas do setor.