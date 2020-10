Rodovia do Tapanã será entregue até o final deste mês

Até o final deste mês, a rodovia do Tapanã, em Belém, será entregue à população. As obras executadas pelo Governo do Pará, por meio do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), estão sendo finalizadas com a instalação de novas luminárias e a sinalização (vertical e horizontal). Ao longo de cinco quilômetros, a via terá novo sistema de drenagem, calçadas com acessibilidade e ciclofaixa.

As obras iniciaram em 2013 e se extenderam por duas administrações do governo estadual. Nos próximos dias o trabalho será concluído com a plantação de quase 500 mudas de árvores, em ambos os sentidos, de diversas espécies, como Ipê Amarelo, Mangueira Coqueiro e outras. Além disso, será colocado gramado e a instalação de um parque infantil.