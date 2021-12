Rodovários da empresa São Luiz aceitam proposta e suspendem paralisação em Belém

Depois de paralisarem as atividades desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (1), os trabalhadores rodoviários da empresa Transportes São Luiz, em Belém, aceitaram proposta da companhia e resolveram suspender a manifestação. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belém (Sintrebel), os funcionários estavam com salários e tíquetes de alimentação atrasados há mais de um mês. Ficou acordado que o pagamento vai ser realizado integralmente ainda nesta quarta, em dinheiro.

LEIA MAIS:

- Rodoviários da empresa São Luiz, em Belém, paralisam atividades

O vice-presidente do Sintrebel, Ewerton Paixão, afirma que a paralisação partiu dos próprios trabalhadores, que "já estavam revoltados com o que vem acontecendo de forma rotineira na empresa". Segundo ele, todos os meses ocorre o atraso do pagamento de salários e tíquetes de alimentação, e por conta disso os rodoviários decidiram cruzar os braços na manhã desta quarta.

Cerca de 10 mil passageiros são transportados por dia nos coletivos da empresa, cujas principais linhas operadas são a Canudos - Presidente Vargas e Canudos - Praça Amazonas. São quase 90 trabalhadores que atuam diariamente, e todos estavam com os tíquetes de alimentação vencidos desde o mês de outubro, afirma Ewerton Paixão. "Esses atrasos já vêm acontecendo há bastante tempo. A empresa sempre promete uma data e não cumpre", reclama.

Por volta das 9h, os trabalhadores foram recebidos por representantes da empresa, que iniciaram uma negociação. "Ontem eles depositaram a metade do tíquete de outubro, e hoje, quando conversamos com o representante da empresa, disseram que vão fazer o restante do pagamento hoje mesmo, em dinheiro. Os trabalhadores aceitaram a proposta", disse o vice-presidente do sindicato.

Ele conta que o sindicato já fez várias denúncias ao Ministério Público do Trabalho (MPT) por conta dos atrasos nos pagamentos, mas que a empresa estaria passando por dificuldades financeiras e não vinha conseguindo honrar a folha salarial. "Agora o sindicato já está acompanhando o pagamento, ficou uma comissão lá para fazer isso", concluiu Ewerton Paixão.

A reportagem tenta contato com a empresa Transportes São Luiz, mas até o momento desta publicação, não havia obtido nenhuma resposta.