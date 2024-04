Roda de samba: evento em Belém arrecada alimentos para Comitê Arte Pela Vida

Neste domingo (7), amantes de samba poderão contribuir com o Comitê Arte Pela Vida participando do Batuque Beira de Rio & Pôr do Sol, no Mormaço Bar & Arte, localizado no bairro da Cidade Velha, em Belém. O evento tem como entrada um quilo de alimento não perecível, que será destinado à organização que atua na capital paraense há quase 30 anos com pessoas que vivem com HIV e doentes de Aids, em situação de vulnerabilidade social. A programação realizada pela Roda de Samba Fé no Batuque vai ocorrer todos os domingos do mês de abril.

Nesta semana, a programação conta ainda com as participações mais que especiais do grupo Carimbó Selvagem e do set nortista da DJ Iza. O estacionamento do Mormaço também terá feira com mais de 30 expositores autorais do Empreendedorismo Circular, comidas típicas, churrasquinho de gato, Copo Eco e Copão 500 ml de Amstel a R$ 7,99.

O Fé no Batuque é formado por Geraldo Nogueira (pandeiro e voz), Fred William (flauta), Neto Castro (violão e voz), Leandro Lima (cavaco e voz) e Preto Cabano (percussão). No repertório, grandes clássicos do samba, de nomes como Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Alcione e Arlindo Cruz, e músicas autorais.

“Salve, salve batuqueiros de fé! Convidamos a todos para mais um evento repleto de cultura popular e com uma intenção muito nobre que é de contribuir para o importante trabalho realizado pelo Comitê Arte Pela Vida. O samba sempre cumpriu um papel social e dessa vez não é diferente. Venham, tragam um quilo de alimento e vamos batucar!”, convida Geraldo Nogueira.

Fruto das ocupações de ruas, praças, feiras e mercados, o Carimbó Selvagem é formado por Gabiru Cigano, Astrum Zion, Luan Monteiro, Jadson Maiandeua e Heron Rodrigues. Nos shows, o grupo apresenta letras autorais, além dos carimbós que marcaram época e a estética da música popular regional paraense.

“Esse evento vai ser uma verdadeira união da cultura popular, com muito samba e carimbó, tudo isso tendo como pano de fundo o pôr do sol e à beira do rio. Esperamos contar com a presença do público, com seu quilo de alimento em prol do Comitê Arte Pela Vida, que desempenha um papel importantíssimo na cidade”, conclui Gabiru Cigano.

Sobre o Comitê Arte Pela Vida

O Comitê Arte Pela Vida atua há mais de 28 anos junto a pessoas que vivem com HIV/Aids em Belém. O grupo é formado por voluntários e promove diversas ações ao longo do ano para garantir doações de roupas, alimentos, brinquedos e equipamentos hospitalares a crianças, jovens e adultos assistidos.

O projeto começou em 1996, após um jornalista e artista ser diagnosticado como uma Pessoa Vivendo com HIV/Aids (PVHA). No mesmo ano, foi realizado o primeiro show "Arte Pela Vida", com uma programação diversificada reunindo música e teatro. Tempos depois, o Comitê passou a organizar eventos, que reuniram voluntários para as festas comemorativas, chamando atenção da sociedade para a manutenção da dignidade humana.

A atuação dos voluntários se dá em dois sentidos: assistencialismo, que inclui as doações e o acolhimento; e prevenção, com as ações de conscientização. A equipe também presta assistência para que o assistido possa frequentar consultas psicológicas e conta com equipe multidisciplinar, formada por fisioterapeuta, nutricionista e outras áreas.

O coordenador do Comitê Arte Pela Vida, Davidson Porteglio, celebra a parceria com a Roda de Samba Fé no Batuque: “Essa parceria é muito importante, pois ajuda e fortalece pessoas que vivem com HIV em situação de extrema necessidade, pessoas que o Comitê abraça junto a inúmeros colaboradores. Então, esse é o projeto, vamos fortalecer aplaudir o grupo Fé no Batuque e levar o alimento”, finaliza.

Serviço:

Batuque Beira de Rio & Pôr do Sol, com Roda de Samba Fé no Batuque, Carimbó Selvagem e DJ Iza

Local: Mormaço Bar & Arte (R. Carneiro da Rocha, 1 - Cidade Velha)

Data: 7/4 (domingo)

Hora: a partir das 16h

Entrada: 1 kg de alimento não perecível