Robótica: estudantes buscam soluções para transporte nas cidades

A terça-feira (22) foi de agitação para mais de 160 estudantes de 9 a 16 anos de idade de escolas públicas e privadas do Pará, Amapá e Roraima no primeiro dia do Torneio SESI de Robótica Firts Lego League, em Ananindeua. Tudo porque o foco dos alunos, apaixonados pela tecnologia, é apresentar ideias inovadoras para solucionar problemas relacionados ao transporte nas grandes cidades. Este foi o primeiro dia da competição considerada a maior de robótica educacional do Brasil e uma da maiores do mundo. O torneio prossegue nesta quarta (23).

O evento acontece no SESI Ananindeua. No Pará, 33 equipes vão participar da categoria Challenge da FIRST LEGO League, operacionalizada no Brasil pelo SESI desde 2004. Esta é a segunda edição do evento realizada de maneira presencial no Estado, sendo que em 2021 a competição foi promovida na modalidade on-line, como medida de prevenção à covid-19.

Transporte no futuro

A temporada 2022, batizada de Cargo Connect, é voltada para o desenvolvimento de projetos ligados ao transporte e à logística. Durante os dois dias de evento será possível conhecer os projetos criados pelos estudantes e quais as soluções inovadoras que eles propõem para o futuro do transporte. O objetivo é aproximar os estudantes da ciência e tecnologia e desenvolver soluções inovadoras para o futuro do transporte.

A competição tem ainda o Desafio do Robô, no qual os estudantes colocam os robôs de Lego para cumprir determinadas missões. Para isso, o robô pode capturar, transportar, ativar ou entregar objetos na mesa de competição, utilizando, por exemplo, guindastes, elevador de obras, drone de inspeção e construções em aço. Tudo de forma lúdica, simulando situações reais.

Oportunidade

O presidente do Sistema Federação das Indústrias do Pará (Fiepa), José Conrado Santos destacou que "é muito bom poder sediar novamente a etapa regional do torneio, principalmente nesse tema, do transporte e logística, que são importantíssimos para a nossa região e para a nossa economia que precisa de uma logística eficiente para se desenvolver; então, o aluno vai começar a aprender a valorizar essa atividade”.

Estudantes assimilam conhecimentos por meio da robótica em torneio do SESI (Foto: Ascom Fiepa)

A etapa regional do Pará reúne 16 equipes provenientes de outras cidades do Estado, representando quase 50% do total de equipes que compõem a competição. Para a estudante Marcelly Cardoso, 11, da equipe Miri Girls, da Escola Municipal Ana Dalila Ferreira de Oliveira, do município de Igarapé Miri, este foi o primeiro contato com a robótica educacional. “Eu nem sabia que existia robótica até que a escola abriu as inscrições para gente participar e, por curiosidade, eu decidi aprender. Quando cheguei hoje aqui, vi que era um evento muito grande, bonito, divertido e acho que isso vai me ajudar no meu ensino, porque além de aprender a fazer o robô a gente também aprende matemática, geografia e várias outras disciplinas e a partir de hoje eu quero seguir em frente e me desenvolver mais nessa área de tecnologia”, afirma Ana Dalila.

Para o Superintendente Regional do SESI-PA, Dário Lemos, "é muito especial poder ver tantos jovens pesquisadores em um evento de suma importância como é o da robótica, que estimula a criatividade, a inovação e gera soluções para demandas reais do setor produtivo e da sociedade. ”.

O torneio é aberto a escolas públicas, privadas, ongs e equipes de garagem, que podem participar das competições de robô ou apresentar projetos de inovação tecnológica. A equipe Pavulagem, por exemplo, desenvolveu um projeto de scanner de cargas para agilizar o transporte das mercadorias. Para uma das componentes da equipe, a estudante Karen Santos, da Escola pública Albanízia de Oliveira Lima, a participação no evento é um reconhecimento para a equipe.