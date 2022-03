Rio Uriboca transborda e alaga a BR-316 após forte chuva na Grande Belém

As chuvas têm provocado transtornos diários à população da região metropolitana de Belém nos últimos dias. Um dos grande gargalos têm sido o transbordo de canais em pontos críticos da cidade, nos bairros da Cremação e Jurunas, por exemplo. Entretanto, os problemas não se limitam à capital paraense.

Nesta quinta-feira (3), mais uma vez a cheia do rio Uriboca, em Marituba, provocou congestionamento e exigiu cautela de quem circulava pela rodovia BR-316 enfrentando a chuva e, de quebra, a correnteza do rio que normalmente inunda a pista.

Em Marituba, os temporais nos finais de tarde limitam o ir e vir de pessoas e dificultam o fluxo de veículos na altura do município, com as constantes cheias do rio.