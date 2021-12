Rio Tocantins sobe mais de 10 metros, e famílias em Marabá ficam sob risco de enchentes

No final da manhã desta sexta-feira (31), o nível das águas do Rio Tocantins subiu a 10,08 metros, superando a cota de alerta de enchente, em função de chuva forte desde quinta-feira (30) à noite, na região de Marabá, no sudeste do Pará. No dia 28, o nível do rio era de 9,02, ou seja, em comparação ao verificado nesta sexta, ocorreu um aumento de 1,06 em três dias. No dia 1º de dezembro, as águas estavam em 4,71.

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de chover entre 30 e 60 mm por hora ou 50 e 100 mm por dia das 11h10 às 23h59 desta sexta-feira (31). Foi emitido, inclusive, alerta de risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas em decorrência das chuvas intensas. Na Região Norte, conforme o boletim meteorológico semanal, os maiores acumulados de chuva deverão se concentrar no Pará, Tocantins e em Rondônia, com valores entre 80 e 100 mm, podendo alcançar 200 mm em áreas pontuais.

Moradores acompanham a subida do nível das águas do Rio Tocantins (Foto: Ana Mangas)



Ações

A Defesa Civil Municipal de Marabá previu, ainda no começo da semana, uma grande cheia ná área do Tocantins. O órgão organiza locais para abrigar famílias em caso de terem suas casas inundadas pelas águas do rio. Outra ação é da de contatar com instituições e órgãos parceiros da gestão municipal para viabilizar um eventual atendimento a famílias desabrigadas.

Até 27 de dezembro, Marabá registrou volume de chuva de 396mm, 100 a mais do previsto para dezembro. Ainda no final de semana do Natal, as chuvas do período invernoso contribuiu para o alagamento de ruas, destelhamento de edificações e queda de árvores.

No dia 28 (terça), a Eletronorte divulgou, na terça-feira (28), Boletim Informativo de Vazões e Níveis do Rio Tocantins. O documento apontou que nas cidades de Tucuruí e Marabá os níveis eram de, respectivamente, 4,48 metros e 8,94 metros. Na ocasião, o boletim previa que ultrapassasse seu nível crítico, que é de 10 metros, até esta sexta, quando pode chegar à cota de 10,30 metros. (Com informações do "Correio de Carajás")