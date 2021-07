Revitalização do Mercado Municipal de Mosqueiro deve ser concluída em agosto

As obras do Mercado Municipal da Vila de Mosqueiro foram retomadas. Com previsão de entrega para o final do mês de agosto, o mercado vai aumentar de 70 para 120 permissionários. O fiscal da obra da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), Augusto Monteiro, afirmou que todos os boxes serão em alvenaria, com acabamentos em pintura, revestimento e piso, além de instalações individuais de energia e água, com pias, tomadas e balcões de pedra. Também será feito um piso novo de alta resistência e um sistema de drenagem novo.

A reforma no mercado iniciou em julho de 2020. Com prazo de entrega para o final do ano, somente um dos galpões foi entregue. Desde então, o espaço funciona parcialmente com boxes de alimentos e barracas de hortifrutigranjeiros, dividindo o mesmo ambiente. “Iremos colocar uma câmara frigorífica no complexo do mercado que já foi entregue. Essa câmara vai atender todos os 118 boxes do mercado”, garantiu o fiscal.

O avanço nas obras vai permitir a maior oferta de produtos e serviços com lojas de acessórios eletrônicos, confecções e artesanatos. O diretor de Obras Civis da Seurb, Edilberto Abreu, reforça que além da completa reconstrução, serão executados 72 boxes para hortifruti, mercearia e pescado. ''...será feito ainda a recuperação da estrutura do telhado bem como a troca de telhas e restauro dos detalhes históricos da fachada e da parte interna do prédio”, ressalta o engenheiro" conclui o engenheiro.

Para o secretário de Urbanismo, Deivison Alves, as obras são essenciais não só para os moradores de Mosqueiro, mas também para quem visita a ilha. "... o Mercado Municipal da Vila é um completo centro de abastecimento alimentar no distrito. Ele supre tanto os moradores do distrito, quanto os veranistas que passam pela ilha. A ideia é tornar aquele espaço todo organizado por setores e entregá-lo pronto para a Secretaria Municipal de Economia (Secon) administrar”.

Uma das permissionárias do mercado, Sandra Costa, ressalta a importância da revitalização para o bem-estar de todos que trabalham e frequentam o lugar. “Tenho certeza de que a nova gestão da prefeitura está retomando essa obra com muito carinho e cuidado, para dar condições de trabalho dignas aos permissionários e conforto e segurança aos consumidores”, concluiu.

Silas Morais, que há 12 anos vende jornais em frente ao mercado, comemorou a previsão de entrega do espaço. “Eu tenho uma clientela fiel e com o mercado parado, os meus clientes deixaram de vir. Fiquei super feliz quando vi os operários trabalhando no mercado e o anúncio da conclusão da obra para agosto” disse.

(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)