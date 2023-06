Revitalização do calçamento da praça Santuário de Nazaré inicia nesta sexta-feira (2)

A revitalização do calçamento da praça Santuário de Nazaré, que foi atingida pela queda de uma árvore samaumeira em fevereiro deste ano, foi iniciada nesta sexta-feira (2). O serviço é executado por equipes da Diretoria de Obras Civis (Deoc), vinculada à Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb).

O serviço iniciará, em um primeiro momento, apenas com a retirada dos restos da árvore e da calçada, por conta da grande movimentação na área. Somente após essa etapa é que será feita a limpeza. “A equipe trabalha na recomposição do calçamento, reconstrução da mureta e gradil afetados pela queda da samaumeira”, detalhou a arquiteta do Deoc, Márcia Gomes.

Após a queda da Samaumeira, foi realizado um estudo para verificar as condições da árvore. A análise indicou a necessidade da retirada das partes remanescentes e da calçada danificada pela queda, além da instalação de um novo calçamento público, adequado e acessível. Após essa etapa, um novo vegetal será plantado no local.

De acordo com as pessoas que transitam pelo local, o espaço estava precisando de atenção. O titular da Seurb, Deivison Alves, consciente dessa necessidade, informou que, “desde a queda da Samaumeira, a gestão municipal vem trabalhando diariamente para diminuir os impactos causados. Recebemos a diretoria do Círio na Secretaria para dialogar e programar o início dos serviços o mais rápido possível, para evitar transtornos à população”.

O novo calçamento acessível e paisagismo oferecerá maior mobilidade às pessoas que trafegam no local, como afirma o supervisor de Manutenção da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, Aldenor Almeida. “Como muitos idosos frequentam aqui, vai ficar bem melhor o acesso deles para a Basílica e praça Santuário”, comentou Aldenor.