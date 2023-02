Belém tem 15 samaumeiras no espaço público

Belém reúne 15 árvores samaumeiras em espaço público e mais duas em locais particulares perto de via pública na área urbana, segundo levantamento da Prefeitura de Belém. Na madrugada de segunda-feira (6) passada, a queda de parte de uma árvore samaumeira na Praça Santuário de Nazaré, no centro de Belém, gerou preocupação entre os paraenses sobre o risco de desabamentos de vegetais desse tipo e a preservação de símbolos históricos e culturais da capital do Pará.

São três samaumeiras na Praça Santuário; uma na Praça Brasil; quatro pequenas no Portal da Amazônia; duas na Praça Batista Campos; duas na Praça da República; uma próximo ao Hangar; uma na avenida Marquês de Herval com a Barão do Triunfo; uma no Estacionamento do Arraial de Nazaré, perto da avenida Gentil Bittencourt; e mais uma na travessa Alferes Costa próximo do Hospital de Clínicas e uma na avenida Almirante Barroso com a travessa Curuzu, sendo essas duas últimas em espaços particulares perto de via pública.

Na quinta-feira (9) à tarde, técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) fizeram vistoria na samaumeira na Praça Santuário. O laudo conjunto deve sair nos próximos dias. “Estamos monitorando a situação, mas a árvore poderá ser retirada do local, porque a estrutura está muito comprometida para suportar o peso no caso de rebrotar, o que seria uma situação de risco; mas tudo vai depender do laudo”, observa o secretário municipal de Meio Ambiente, o engenheiro agrônomo Sérgio Brazão.

Ainda na sexta-feira (10), a Prefeitura de Belém informou acerca da vistoria técnica na samaumeira que, “após avaliação visual dos especialistas, todos foram unânimes em afirmar que a árvore sofreu um violento ataque de organismos xilófagos (fungos, bactérias e insetos)”. Como divulgou a PMB, o professor da Ufra, o engenheiro florestal Antônio José Moreira, pontuou que esse ataque é normal em certos tipos de madeira, e mais ainda em árvores que estão em áreas urbanas.

“A samaumeira em questão era a mais antiga das existentes na Praça Santuário e já havia passado por um processo de recuperação, após ataques de microrganismos que abriram uma grande fenda no tronco da árvore, mas que ao longo do tempo se fechou”, externou a PMB. O grupo de especialistas espera em 30 dias poder informar as conclusões quanto às possibilidades de salvar ou não o vegetal, como reforçou a Prefeitura.

Caso se confirme, mediante laudo, a necessidade de a árvore ter de ser retirada, será preciso o prazo de pelo menos uma semana de operações. Material vegetativo foi retirado da samaumeira pela Sema e poderá, inclusive, ser aproveitado, como muda no mesmo local da árvore na Praça Santuário.

Essa samaumeira tem de 150 a 200 anos, como estimou o secretário Sérgio Brazão. Ele destaca que o que ocorreu com essa árvore apresenta-se como “um fato natural com os seres vivos”, como ciclo de existência, e observa que o plantio da samaumeira é inadequado para o perímetro urbano, por apresentar um porte grande e a madeira não ter alta resistência contra microorganismos, larvas e cupins.

Manutenção e cuidados devem ser de todos

Após a queda de um galho da samaumeira, um outro também de grandes proporções foi retirado pela Prefeitura, para se ter o equilíbrio do vegetal. O titular da Semma, Sérgio Brazão, destaca que a vistoria feita na samaumeira na Praça Santuário, no segundo semestre de 2022, não acusou lesão no vegetal nos moldes de como estava na segunda-feira (6). Antes do Círio 2022, foram vistoriadas e podadas as árvores do trajeto da Grande Romaria.

São 120 mil árvores plantadas no Município de Belém, entre as quais 15 mil mangueiras e 15 samaumeiras, de acordo com levantamento da Prefeitura Municipal. Na manutenção desses vegetais em espaço público, a gestão municipal fiscaliza as espécimes e, dadas as condições do vegetal, é avaliada a necessidade de retirada antes de algum acidente. Nesse processo, é observada a presença de pragas, situação dos vegetais com relação a fios elétricos e calçamento e limpeza.

A Semma orienta que não se deve usar uma árvore na rua como banheiro, porque a acidez no local deteriora a estrutura do vegetal. Há casos de pessoas que usam os vegetais como locais de propaganda, e outras chegam a envenenar árvores em Belém. Em geral, a danificação de uma árvore se dá pelo fato de que ela sofre uma lesão, até por intervenção humana, e, então, fungos ingressam nela, apodrecendo-a. Os cupins, em busca de madeira morta, acabam comprometendo ainda mais a árvore. A Secretaria repassa que qualquer flagrante de agressão às árvores pode ser denunciado ao órgão por meio das redes sociais da Semma.

Árvore é farta de significados históricos e culturais na vida do Pará

O historiador Aldrin Figueiredo, professor da Faculdade de História da Universidade Federal do Pará (UFPA) e diretor do Museu do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, acompanha o caso da samaumeira em Nazaré. Acerca do valor simbólico e histórico dessa árvore para Belém, ele destaca que “as samaumeiras raramente são plantadas, mesmo no perímetro urbano; cresce com a dispersão das sementes em quintais, praças e terrenos, assim aconteceu no largo de Nazaré, onde existem pelo menos 3 samaumeiras com idades diferentes; elas possuem um imenso valor simbólico, cultural, histórico e ambiental para a cidade”.

O nome científico dessa árvore, como diz Aldrin, é Ceiba Pentandra, e o nome samaúma vem do tupi e significa árvore de raiz chata. Além de protegidas por lei, é comum o “tombamento” dessas árvores gigantes por meio previsto pelo artigo 7, da Lei Federal 4.771/65, do Código Florestal, no qual "qualquer árvore poderá ser declarada imune de corte, mediante ato do poder público, por motivo de sua localização, raridade, beleza ou condição de porta-sementes".

“A árvore que perdeu os galhos, estima-se que tenha uma idade superior a 250 anos; há um registro visual, feito pelo pintor italiano Giuseppe Leone Righini, em 1867, no qual essa samaumeira já aparece em idade adulta, juntamente com outras da mesma espécie, além de mangueiras e oitizeiros, muito comuns na arborização urbana de Belém desde a primeira metade do século XIX”, revela Aldrin Figueiredo.

Samaumeira no Largo de Nazare - pintura de Giuseppe Leone Righini, de 1867 / acervo do Centro de Memória da Amazônia/ UFPA (Foto: Divulgação / Acervo UFPA)

A samaumeira tem enorme importância simbólica para a Amazônia por vários motivos, como ressalta esse historiador. “O primeiro vem ainda de sua ancestralidade indígena; diferentes povos tupis consideram a samaumeira com expressões que traduzidas para o português significam “mãe das árvores”, “escada do céu” ou ainda “árvore da vida”, como foi, inclusive, referida de pelo jesuíta padre João Daniel no seu Tesouro descoberto no Rio das Amazonas”.

“Há que se entender que durante muito tempo, a paina, aquele algodão que é produzido por seu fruto, e transporta suas sementes, era usado na fabricação de travesseiros, almofadas, tecidos, chapéus, largamente exportado para Europa; desde o século XIX, os governos do Pará e do Amazonas evitavam que sua madeira fosse comercializada, pois a paina era, inclusive, mais lucrativa; também na cultura Amazônia, na pajelança e nas religiões afro-amazônicas, a samaumeira é a morada dos Curupiras, seres míticos muito conhecidos como guardiãs da floresta e por punir aqueles que entram nela para derrubar árvores ou caçar os animais”.

“É uma referência visual e um carimbo fisionômico da cidade”, diz historiador

Vários viajantes, cientistas, artistas e literatos já se referiram à samaumeira do Largo de Nazaré, diz Aldrin Figueiredo. “Lembro aqui além de Righini, o gravurista francês Pierre Vignal, o viajante inglês Henry Walter Bates, o francês François Biard, os escritores modernistas Raul Bopp, Abguar Bastos e Eneida de Moraes; essa samaumeira está na memória sentimental dos belenenses, muita gente lembra que as mães, durante a procissão do Círio de Nazaré recomendam aos filhos que ao se perderem devem se encontrar debaixo da samaumeira; é uma referência visual e um carimbo fisionômico da cidade, seu gigantismo revela um habitat natural de diversos animais, aves, insetos, plantas, um pequeno-grande jardim vertical, daí essa imagem indígena de escada do céu”, salienta o professor Aldrin.

Acerca da queda da árvore, o historiador diz que “essa tragédia deve servir de alerta para se cuidar das árvores, evitar a infestação de pragas e ervas daninhas”. Cita que exemplos mundo afora não faltam.

“Na Inglaterra, as grandes copas são preservadas, inclusive, apoiadas; Há exemplos no Brasil também, aqui tem essa sanha da poda, que são verdadeiras mutilações; nossos governantes e nossas elites deixaram de amar a cidade arborizada, isso se estende às ruas, em que as árvores são tratadas como verdadeiros empecilhos”, ressalta.

No final do século XIX, eram chamadas de “refrigério dos paraenses”. “Temos os exemplos dos túneis de mangueiras e das samaumeiras da praça Batista Campos, que estão ali desde que aquele local se chamava Largo de Sergipe, ainda na primeira metade do século XIX; então, que sirva de alerta e ânimo, a sociedade civil precisa se organizar para defender esse patrimônio histórico, cultural e ambiental de Belém, manter essas gigantes em pé é uma reparação histórica com os nossos ancestrais indígenas, caboclos, peregrinos do Círio; não é a toa que já se disse que os cabanos descansaram ali em meio às lutas de 1835, ouviu essa história Alfred Wallace, no século XIX, e o cronista Pedro Tupinambá, no século XX, que nos legou esse registro em crônica”, arremata o pesquisador.

Sumaúma: espetáculo da natureza que embeleza Belém e a região

Como explica Fabiano Emmert, professor adjunto do Instituto de Ciências Agrárias da Ufra, com ênfase em Manejo de Florestas Nativas, a samaúma, sumaúma, sumaumeira ou árvore-da-seda é uma árvore de grande porte com ocorrência geralmente associada a ecossistemas de várzeas da Amazônia, com distribuição Pantropical. A espécie Ceiba pentandra (L.) Gaertn pertence à família botânica Malvaceae. As folhas são compostas digitadas com cinco a nove folíolos, possui madeira leve (baixa densidade), macia e de baixa durabilidade natural com coloração variando de bege-claro a rosa-claro.

As árvores adultas possuem fuste (tronco) cilíndrico (às vezes assumindo formato de “barril” ou “tronco barrigudo") dotado de sapopemas (raízes tabulares) basais proeminentes. A copa das árvores adultas que atingem altura emergente no dossel ou que crescem em ambientes abertos assume grandes dimensões tornando-se bastante frondosa e com formato característico (“arredondado” ou formato de “taça”). A espécie perde suas folhas durante o florescimento, que ocorre entre agosto e setembro. O amadurecimento dos frutos ocorre em outubro e novembro.

A sumaúma é uma das maiores árvores da América tropical. Seu gênero Ceiba (origem cy-ba) carrega o significado de árvore-mãe, “mãe-das-outras”, “árvore-da-vida”. Seus nomes populares (nome que varia localmente) também fazem alusão ao uso das plumas que envolvem suas sementes, como árvore-da-seda, algodoeiro,paina-lisa.

Sua importância está associada às suas dimensões, principalmente de suas sapopemas e galhos, que servem de abrigo para seres humanos, animais e plantas, e aos seus diversos usos, ganhando, inclusive, simbolismo folclórico e sagrado para povos tradicionais em alguns países de sua ocorrência. Além do uso comercial e tradicional de sua madeira para construções de embarcações e produção de laminados, as fibras ou plumas (“kapok”) que recobrem as sementes e são produzidas em grande quantidade, são amplamente utilizadas para uso doméstico e industrial para enchimento de travesseiros e similares e confecção de salva-vidas, boias e isolantes térmicos.

As árvores adultas de C. pentandra podem atingir 50 m de altura e 3 m de diâmetro do fuste. As sapopemas de algumas árvores adultas podem atingir mais de 5 m de altura e se espalharem lateralmente por vários metros, torando-se uma característica morfológica marcante. Uma árvore de sumaúma com dimensões hipotéticas de 25 m de altura e 1,5 m de diâmetro (diâmetro a altura do peito – DAP) e considerando a densidade básica da madeira de 0,35 g/cm³ pode apresentar uma biomassa de aproximadamente 10 toneladas. “Deve-se considerar as características ecológicas da espécie para o planejamento do plantio da espécie, garantindo as necessidades fisiológicas e de desenvolvimento das árvores que possibilitaram atender aos objetivos paisagísticos desejados.

Em segundo lugar, considerar a morfologia, sobretudo em relação às dimensões (altura, diâmetros e sapopemas) que a espécie pode alcançar e ao espaço de crescimento requerido pelas árvores. Terceiro, considerar a associação entre baixa densidade da madeira, ataques de patógenos e dimensões das árvores como fator de risco de queda, especialmente em período chuvoso. Quarto, deve se ter em mente que, como qualquer ser vivo, as árvores passam por todas as fases de vida (fenologia), alcançando a senescência e a morte. De maneira geral, há uma relação entre tamanho, especialmente em diâmetro, e a idade da árvore que, por conseguinte, pode nos dar um sinal sobre sua fase de vida”, finaliza o professor Fabiano Emmert.

Populares levam pedaços da árvore para casa, como memória afetiva com o vegetal

Muita gente compareceu até a Praça Santuário, desde que a notícia da queda de parte da samaumeira foi veiculada. “É uma pena, mas ela era muito antiga; quando eu cheguei aqui e vi, disse: “Caiu a minha árvore, tão amada’ ”, declarou a aposentada Rosa Aires, 74 anos.

Rosa Aires: “Caiu a minha árvore, tão amada” (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

“Minha mãe me trazia para o Círio, e toda vez que eu venho aqui, olho para ela, acho linda, eu estou levando um galho para dar de presente para o meu filho, para colocar no restaurante dele”, disse.

Meuri Ribeiro, aposentada, disse que “eu tenho 67 anos de idade, e para ver uma área dessa agora vai ser difícil; imagina a idade dessa árvore que eu vi desde pequena aqui, no Arraial de Nazaré; então, vamos preservar a natureza, não houve preservação dessa aqui, né?, isso é uma relíquia”, destacou. Ela disse que o pedaço da árvore que pegou vai preservar e “quem sabe não vai virar um grande milagre, vai representar um pedaço de milagre porque no Arraial de Nazaré isso daqui nasceu milagre já”.

Meuri Ribeiro: "Vamos preservar a natureza" (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

A vendedora Marciane Barbosa, 41 anos, disse que desde o momento em que ficou sabendo que existia a possibilidade de pegar um pedaço da árvore “de grande significância”, estava atrás de um pedaço dela. “Como eu consegui, pretendo pendurá-lo com uma imagem de Nossa Senhora e colocar na frente da minha casa, da minha porta”, arrematou.

Marciane Barbosa vai pendurar o pedaço da samaúma com uma imagem de Nossa Senhora em casa (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Leonardo Kepler, 43 anos, morador nas proximidades da Praça Santuário, disse que a árvore é um nicho que abrigou pessoas e animais. “É uma perda; eu lembro quando passava por aqui, porque estudei no antigo Ruy Barbosa e a gente vinha para baixo dessa árvore; então, levar um pedaço dela é manter uma memória afetiva, e eu trabalho com medicina integrativa, então, tudo o que a gente dá a gente que receber; não tem como reconstruir uma árvore de tanto tempo”, assinalou.

Leonardo Kepler: memória afetiva com a samaumeira (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

A artesã Nazaré Cerdeira, 38 anos, contou que cria peças sacras com a imagem de Nossa Senhora, e, então, foi pegar um pedaço da árvore para usar nessa atividade. “Vou raspar, moldar, colocar a imagem de Nossa Senhora e fazer a decoração nela, com essa madeira”, revelou.

Nazaré Cerdeira: “Vou colocar a imagem de Nossa Senhora e fazer a decoração nela (madeira da árvore), (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Já a aposentada Eliana Fonseca, 58 anos, também pegou um pedaço da árvore como lembrança e recordou que fotografava a samaumeira. “Eu tenho fotos lindas dessa árvore, e quando eu passei aqui e vi que ela tinha caído, eu chorei, mas aí eu fui pesquisar e vi que a árvore tem 200 anos, então, chegou a hora dela, assim como todo ser vivo, a gente nasce, cresce e morre; mas é triste”, relatou, acrescentou.

Eliana Fonseca: "Vi que tinha caído, eu chorei!" (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Diretoria da Festa

Por ocasião da queda de parte da samaumeira, um dos principais pontos do Círio de Nazaré, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) divulgou nota. A DFN destaca que, como responsável pela administração da Praça Santuário, “avalia os prejuízos causados pela queda da samaumeira; a DFN solicitará apoio da Prefeitura de Belém nesta recuperação da Praça”.

Confira aspectos da samaumeira:

- Nome: samaúma, sumaúma, sumaumeira ou árvore-da-seda, algodoeiro, árvore- mãe, árvore-da-vida

- Nome científico: Ceiba pentandra (L.) Gaertn, da família Malvaceae

- Árvore de grande porte associada a ecossistemas de várzeas da

Amazônia, com distribuição Pantropical

- Madeira leve (baixa densidade), com baixa durabilidade natural

- Usada para construção de embarcações e laminados

- Coloração: varia de bege-claro e rosa-claro

- Tronco cilíndrico e com sapopemas (raízes tubulares)

- Copa com grandes proporções

- Plumas (“kapok”) têm uso doméstico e industrial

- Pode atingir 50 m de altura e 3 m de diâmetro do fuste (tronco)

- Com 25 m de altura e 1,5 m de diâmetro, chega a pesar 10 toneladas

FONTE: UFRA