Revitalização da Praça Batista Campos resgata espaço histórico de Belém (PA)

A noite do último sábado (29) foi marcada pelo contentamento de quem frequenta e trabalha na Praça Batista Campos, uma das principais áreas de lazer e turísticas de Belém (PA), mediante a inauguração das obras de reforma e revitalização desse espaço histórico pela Prefeitura Municipal. "A praça estava um pouco triste, agora está mais cheia de alegria, as pessoas que tinham parado de caminhar, agora já voltaram. A praça estava escura, agora está bem alegre”, comemorou a vendedora Denice Moreira, de 48 anos de idade, que atua na venda de coco na praça há 12 anos. “É muito emocionante ver a praça reformada porque a gente já não tinha esperança e a gente viu que melhorou bastante, não só para mim, mas para os outros barraqueiros", completou. Na cerimônia, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, afirmou: "Esse é um investimento na qualidade de vida da população".

Os serviços de reforma e revitalização da Prefeitura de Belém na Praça Batista Campos envolveram coretos, córregos, pinturas e pedrarias portuguesas em quase três mil metros desse logradouro da cidade. A festa de reinauguração teve revoada de pássaros juninos, banda da Guarda Municipal unicipal e visita do prefeito Edmilson Rodrigues a todas as instalações do local.

Praça Batista Campos, no centro de Belém (PA), passou por reforma e revitalização (Foto: Dinei Souza / Ag. Belém)

Patrimônio

O espaço foi um dos principais equipamentos urbanizados da Belém do século XIX e se mantém quase totalmente original, mas somente tinha passado por outra grande reforma há quase 20 anos. O secretário municipal de Urbanismo, Lélio Costa, aponta que uma das ações do projeto de revitalização da praça foi a iluminação em cascata, completamente em LED.



“Na nova Praça Batista Campos foram investidos mais de R$ 5 milhões de reais. Em seis meses, foram reformados os lagos, coretos e outros locais. Além do sistema de iluminação em cascata, o projeto prevê postes nos altos, quase na altura das árvores e outros mais baixos para que todos os espaços possam ser iluminados de forma adequada. Foram também implantadas câmeras de vídeomonitoramento 24h, além das reformas da guarita da Guarda Municipal”, lista o secretário.



Nesta reforma foram acrescentadas ainda uma academia ao ar livre e a reforma dos brinquedos para as crianças. O enfermeiro Marcos Miranda, 38, é pai de um menino de 8 anos, e sempre vem à praça aproveitar o espaço de lazer.



“Eu moro a duas quadras daqui e a praça é sempre o local mais próximo que podemos trazer meu filho e aproveitar o espaço ao ar livre. Acompanhamos a deterioração da praça, dos brinquedos, a falta de cuidado, o vandalismo. Agora, ver o espaço bonito, reformado, iluminado realmente deixa a gente muito mais feliz e seguro para frequentar. Esperamos que a população corresponda, né? Que cuide e preserve a beleza também”, diz o morador.

No tempo

Herdado pela Câmara Municipal de Belém, de Maria Manoela de Figueira e Salvaterra, o terreno de mais de três mil metros quadrados foi urbanizado com inspiração em praças europeias e servia como espaço de lazer e contemplação para a elite da capital. Antes de fazer homenagem a um dos grandes personagens da Revolução da Cabanagem, a praça teve ainda o nome de Praça Sergipe.



Durante o governo do intendente Antônio Lemos, 1897, a praça ganhou o nome do Cônego Batista Campos, morto em dezembro de 1834. O cônego foi um dos mentores da revolução, morrendo pouco antes do estouro da Cabanagem, em janeiro de 1935. Na época, o terreno era um largo singelo com algumas mangueiras e um canteiro central. Três anos depois, quando foi inaugurada em 14 de fevereiro de 1904, já era uma das praças mais belas de Belém.



“Essa é uma das mais belas praças, secular, ganhou esse nome em 1897, pelo intendente Antônio Lemos. Além da beleza da praça e da reforma de um equipamento público, também nos preocupamos com a segurança, temos câmeras de monitoramento, posto da Guarda mMunicipal e rondas durante 24 horas. Esses equipamentos públicos gratuitos são importantes para a população. Ter lugares de lazer para as crianças e jovens gastarem energia. Esse é um investimento na qualidade de vida da população”, explica o prefeito de Belém.