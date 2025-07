Revisão de veículos é essencial antes de pegar a estrada, alertam especialistas

As férias escolares de julho são o momento perfeito para viagens em família pelas estradas do Pará. Mas junto com o calor intenso e o aumento do fluxo de veículos nas rodovias, cresce também o risco de acidentes provocados por falhas mecânicas evitáveis. Por isso, especialistas reforçam que revisar o veículo antes de pegar a estrada é mais do que recomendável, é uma medida de segurança.

Em oficinas e centros automotivos de Belém, a procura por revisões aumenta nesse período, principalmente por causa das condições climáticas que aceleram o desgaste de peças. “O que mais identificamos são problemas no sistema de freio. Ali você faz uma checagem geral, uma análise das pastilhas, dos discos de freio, e até mesmo uma sangria, que é a substituição desse fluido que faz atuação em todo o sistema. O sistema de frenagem e a parte de arrefecimento são partes importantes para serem verificadas, até mesmo porque são ferramentas que você precisa o tempo todo que está na estrada”, afirmou Thiago Chaves, gestor técnico de uma oficina visitada pela reportagem do Grupo Liberal nesta quinta-feira (3).

Segundo os mecânicos, mesmo carros que circulam bem dentro da cidade podem apresentar falhas quando expostos às exigências das estradas, principalmente em longas distâncias. “Às vezes o carro está rodando normalmente na cidade, mas quando vai para a estrada, aparecem defeitos que não se manifestavam antes. É essencial verificar o nível de óleo, filtros, sistema eletrônico, bicos injetores, velas, bateria, pneus, alinhamento e balanceamento. Um pneu liso, por exemplo, prejudica a frenagem; palheta do limpador ruim atrapalha a visibilidade na chuva; e bateria fraca pode deixar o carro parado em lugar sem socorro”, afirmou o inspetor de manutenção Tiago Nascimento, de outra oficina consultada pela reportagem.

Inspetor de manutenção Tiago Nascimento. (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Além de itens como sistema de freios, suspensão, pneus e bateria, os motoristas devem estar atentos à documentação do veículo, calibragem adequada dos pneus, presença do kit de primeiros socorros e até ao planejamento da rota. Outro cuidado importante é com o interior do carro: as temperaturas, que ultrapassam os 35ºC nesta época do ano, podem danificar estofados, painéis e até comprometer a conservação de alimentos ou medicamentos deixados dentro do veículo.

O aposentado Ronaldo Leal, 66 anos, que se prepara para viajar com a família neste mês de julho, é exemplo de motorista que se antecipa. “Chegou o tempo da revisão e a gente também vai dar uma voltinha pelo Estado, por Salinas, Bragança, para dar uma relaxada. Hoje tive que fazer uma troca de óleo, alinhar e balancear, mas o resto está tudo em ordem. As pessoas deixam para a última hora, às vezes nem fazem revisão, por isso que acontecem acidentes”, alertou.

A foto mostra o aposentado Ronaldo Leal. (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

O valor da revisão preventiva costuma variar entre R$ 150 e R$ 400, dependendo do modelo do veículo e da complexidade dos ajustes. Ainda assim, o custo é pequeno se comparado aos transtornos que podem surgir por falta de manutenção.

Segundo os profissionais da área, em Belém é comum que os veículos apresentem problemas na suspensão, devido aos buracos nas vias urbanas, o que contribui para o desgaste prematuro dos pneus. “Aqui em Belém, o que mais vemos é problema na suspensão, por causa dos buracos, o que afeta até o desgaste dos pneus. E muitos motoristas ainda chegam aqui depois da viagem, com o carro no prego, porque não fizeram revisão​. O ideal é prevenir, não esperar acontecer”, alertou Tiago Nascimento.

Para Thiago Chaves, é nas atitudes simples que mora a diferença entre uma viagem tranquila e um problema na estrada. “Os motoristas precisam ficar de olho na qualidade, na altura, e como é que está o nível da borracha dos pneus, para você ter uma certeza de que a sua viagem vai ser mais segura até mesmo porque a gente não pode esquecer que são os pneus que fazem o contato entre a carroceria do carro e o chão. Muitos proprietários não sabem verificar o nível de óleo através de um procedimento bem simples. São pequenas atitudes que garantem a saúde do seu carro e contribuem para uma viagem muito mais tranquila”, concluiu.