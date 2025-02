Reunião para debater reajuste na tarifa de ônibus de Belém é cancelada

A reunião do Conselho Municipal de Transporte que iria debater as propostas de reajuste da tarifa de ônibus de Belém foi cancelada. Segundo a Prefeitura Municipal de Belém, o cancelamento ocorreu em virtude de problemas técnicos no local agendado. "A reunião será remarcada para outra data e local", informou a gestão municipal.

Convocada pela Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), antiga Superintendência de Mobilidade Urbana (Semob), a reunião estava agendada para as 9h30 desta sexta-feira (28.02), no Plenário da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará (Segup).

Durante o encontro, as 18 entidades que fazem parte do Conselho deveriam apreciar e votar as planilhas apresentadas pelo Sindicato que representa das empresas de transporte urbano da capital paraense (Setransbel) - que propõe aumento de 46,25%, o que elevaria a tarifa para R$ 5,85 - e pela própria Segbel, que sugeriu uma tarifa de R$ 5,54 (reajuste de 38,50%).

Em nota encaminhada ao Grupo Liberal, o Setransbel informou que o cálculo do valor foi baseado na metodologia utilizada para a elaboração da planilha de custos do transporte coletivo e que considera variáveis como despesas operacionais (combustível, manutenção, pneus, peças), custos fixos (salários, tributos, encargos) e a necessidade de garantir o equilíbrio econômico-financeiro do sistema.

A entidade ressaltou ainda que a tarifa atual está congelada há quase três anos e que, na época, o Conselho Municipal de Transporte tinha aprovado a tarifa técnica de R$ 5,00 como necessária para manter o sistema de transporte coletivo em funcionamento. Porém, o Poder Executivo homologou a tarifa pública em R$ 4,00, o que, segundo o sindicato, tem sido um dos principais fatores que contribuem para a crise no setor de transporte coletivo na cidade, uma vez que não houve subsídio para cobrir o déficit entre a tarifa técnica e a tarifa pública, resultando em um desequilíbrio econômico-financeiro no sistema.

Já a Prefeitura respondeu que os cálculos e as planilhas que fizeram com que a tarifa fosse estipulada neste valor pela SegBel serão explicitados na reunião do Conselho Municipal de Transportes.

O último reajuste na passagem de ônibus em Belém ocorreu em março de 2022, quando a passagem passou de R$ 3,60 para os atuais R$ 4,00.