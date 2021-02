Belém: reunião define distribuição de vacinas para categorias de profissionais da saúde

Uma reunião envolvendo representantes da Secretaria de Municipal de Saúde (Sesma) e dos Conselhos Regionais de Medicina (CRM), Odontologia (CRO) e Enfermagem (Coren) definiu critérios para distribuição de doses de vacinas aos profissionais das categorias.

Serão distribuídas 300 doses para os profissionais de medicina, 300 para os de odontólogia e mais 300 doses aos da área de enfermagem. Para esta etapa, que é a continuidade da primeira fase, foi firmado que profissionais de saúde com ou acima de 60 anos, que comprovem comorbidades, serão imunizados.

A Sesma diz que a deliberação atende ao calendário de vacinação do município, que prevê a imunização dos que estão na linha de frente do combate à Covid-19, e que a vacinação nas sedes dos Conselhos foi uma demanda dos próprios profissionais, pactuada em reunião virtual, entre os entes que compõem o Grupo de Trabalho, na presença do Ministério Público, instância mediadora.

A vacinação dos médicos, odontólogos e profissionais de enfermagem ocorrerá nas sedes dos Conselhos, por meio de agendamento. Cada Conselho terá a atribuição de selecionar os grupos de profissionais para vacinar.